225 Bin 667 Kişiye İş Fırsatı!

İstanbul Ekonomik Danışmanlık tarafından hazırlanan "İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomi Etki Analizi" başlıklı raporunda İstanbul Havalimanının 225 bin 667 kişiye iş fırsatı doğuracağı belirtildi. İlk etapta 16 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan havalimanının dolaylı olarak 2025 yılına kadar 225 binden fazla kişinin iş kapısı olacağı görüşüne yer verildi.

Rapor analizlerinde havalimanının operasyonel olarak havayolu taşımacılığı talebini karşılar duruma gelmiş olmasının öngörüldüğü 2025 yılı referans alındı.

Eurocontrol senaryoları temelinde 2025 yılına dair yeni havalimanının yaratacağı ekonomik etkiye dair sonuçlar şu şekildedir:

stanbul Yeni Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 194-225 bin kişi aralığında olacağı, yaratacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar olacağıve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin %4,2-%4,9 seviyesine çıkacağı görülmektedir.

YOLCU NE KADAR ÇOKSA İSTİHDAM DA O KADAR ÇOK OLACAK

Rapora göre taşınan her bir yolcu veya 100 kg’lık kargo olarak tanımlanan trafik birimi değişkeni esas alındığında, hava trafik yoğunluğu 10 milyonu geçen havalimanlarında, her 1000 birimlik artış havalimanı hizmetleri ile bağlantılı olarak 0,85 ilave istihdam yaratmaktadır. 2012 yılında Atatürk havalimanın için hava trafik birimi yaklaşık olarak 50 milyondur. Buna göre söz konusu havalimanındaki hizmetlerle ilgili bağlantılı doğrudan istihdamın 42.500 kişi olduğu varsayılabilir.

Bu verilere göre istihdam tablosu şöyle olacak;

İstanbul Yeni Havalimanı 2025 yılında geldiğinde direkt veya dolaylı yollardan 225 binden fazla kişiye iş kapısı olacak.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu açıklamasında ilk etapta şuan için 16 bin civarında personel alımı yapacaklarını ve bu istihdam rakamlarının her yıl artarak devam edeceğini belirtti.

Ayrıca halihazırda havalimanı işletmesinde yer alan personel sayısının;

"2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında" görev aldığı açıklandı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA