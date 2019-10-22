22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama

22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı bazı illerde yatırıldı. Açıklanan listede toplam 43 il gözüküyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 22 Ekim Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

22 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.

22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı bazı illerde yatırıldı. Açıklanan listede toplam 43 il gözüküyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 22 Ekim Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

22 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.