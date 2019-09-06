2022 maaşı ne zaman ödenecek? 2020 maaşı Eylül ayı ödenme tarihi belli oldu mu?

2022 maaşı ne zaman ödenecek? 2022 maaşı alan vatandaşlar bu sorunun yanıtı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eylül ayının ilk haftasında olduğumuz şu günlerde 2022 maaşı ödeme tarihi merak ediliyor. Peki, 2022 maaşı ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar..

2022 MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bilgi geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

2022 MAAŞI ALAN BİRİSİ ENGELLİ AYLIĞI DA ALABİLİR Mİ?

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına haiz rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.

MUHTAÇLIK HESAPLAMALARI NASIL YAPILMAKTADIR?

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması;

Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler hesaba katılmaktadır. Engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlı aklıklarında muhtaçlık hesaplamasında, servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır.

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