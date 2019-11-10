2020 yılı memur maaş zammı oranı açıklandı mı? İşte hesaplama

Memur maaş zammı kaç para olacak? İşte memur maaş hesaplama... Zam bekleyen milyonlarca memur 2020 ocak memur zammı yüzde kaç olacak? diye merak ediyor. Son açıklanan rakamlarla beraber gözler zam oranına çevrildi. Ekim ayı enflasyonuna göre memurun 2020 yılı enflasyon farkı zammı ne olacak? Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

2020 OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Aralık 2018'de 393.88 olan endeks Aralık 2019'da 448.63'e çıkacak. Böylece memur ve emeklilerin farklarını belirleyecek Haziran (413.63) -Aralık (448.63) arasındaki 6 aylık değişim oranı yüzde 8.46 olarak belirlenecek. Temmuzda verilen yüzde 5'lik zammı aşan 3.46'lık kısım fark olacak ve yüzde 4 ocak zammına eklenecek. Enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4'te kalırsa memurlarda aile yardımı dahil en düşük maaş 3 bin 723 liradan 3 bin 875 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Ancak yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46'ya çıktığında en düşük maaş memurlarda 4 bin 1 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak.

MEMUR KİMDİR?

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

Devlet memurları, kanun ve mevzuatta belirtilen görevleri, bağlı bulundukları hizmet birimlerinde zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 657 numaralı kanunda, "görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu" olduğu belirtilen devlet memurlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı sorumluluklar bulunmaktadır. "Devlet Memurları Kanunu" ile çerçevelendirilen sorumluluklar şunlardır;

Yetkili amir tarafından verilen görevleri kanuna uygun bir şekilde yerine getirmek,

Hiyerarşiye bağlı olarak alınan emri, anayasaya aykırı olması durumunda yerine getirmemek,

Vazifeyi yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmemek,

Yurt dışında yerine getirilen görevlerde devlet itibarını zedeleyecek bir davranışta bulunmamak,

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına sadık kalmak,

İş birliği içerisinde çalışmak,

Kanunda belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak,

Kamu hizmetinde kullanılan araç gereçleri şahsi amaçlar için kullanmamak,

Kendilerine teslim edilen devlet malını korumak.