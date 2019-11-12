2020 yılı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

2020 yılı yaklaştıkça Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar emekliler tarafından en çok merak edilmeye başlanan konu oldu. Biliyorsunuz enflasyondu, zamdı oydu buydu derken, maaşı alıp faturaları taksitleri, ev kirasını vesaire ödedikten sonra elimizde kalan parayla bir ay geçirmeye çalışmak ve o ay sonunu getirmek maalesef imkânsız bir hal alıyor. Doğal olarak emeklilerimizde daha iyileştirilmiş bir zam bekliyor. Peki 2020 yılı Ocak ayında emekliler kaç para zam alacak? Gelelim bunu detaylandırmaya…

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Yeni zamlı maaşlar 2020 Yılı Ocak ayında emeklilerin hesabına yatacak. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar toplu sözleşme kapsamında, enflasyon %5’in üzerinde gerçekleşirse, aradaki fark kadar yeni zam alacaklar. BAĞ-KUR ve SSK emeklilerine ise 2019’un ikinci yarısında gerçekleşecek zam kadar artış olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminleri doğrultusunda BAĞ-KUR ve SSK emeklileri %8,46 zam alacak ve memur emeklileri iş sözleşmesi artışı dışında %3,46 zam alacak. Emekli maaşlarının yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemeler, emekli maaşlarında artış göstereceği için yükselecek.

Ek ödeme sonrası en düşük emekli aylığı 1180 liradan 1280 liraya çıkacak. En yüksek maaş 5 bin 887 TL’den 6 bin 385 liraya kadar yükselecek. Peki 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Taban maaşı 1125 lira olan SSK emeklisi yüzdesi 8,46 lira ile birlikte 1220 lira maaş alacak ve %5 ek ödeme ile birlikte 61 TL ilave alacak. Toplamda ise 1281 lira 85 kuruş maaş alabilecek.

Tavan maaşı 5 bin 661 TL olan emekli ise yüzde 8,46 zam ile birlikte 6 bin 139 lira maaş alacak ve %4 ek ödeme ile birlikte 245 lira daha fazla alacak ve toplam ek ödeme ile birlikte emekli maaşı 6 bin 385 liraya kadar yükselecek.

Peki taban ve tavan maaşları arasında kalan maaşları ne kadar zam gelecek? 2020 Ocak ayında kaç para maaş olacaksınız?

SSK EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Taban maaşı 1185 lira olan SSK emeklisi %8,46 zam ile birlikte 1220 TL, buna %5 ek ödeme de eklenince 1281 TL maaş alacak.

1300 TL maaş alan 1410 TL artı 70 TL ek ödeme ile beraber 1480 TL maaş alacak.

1500 lira alan 1627 lira artı ek ödeme ile 1708 lira

1700 lira alan 1843 lira artı ek ödeme ile 1936 lira

1900 lira alan 2 bin 060 lira artı %5 ek ödemeyle 2 bin 164 lira

2 bin 500 lira alan 2 bin 711 lira artı %4 ek ödeme ile 2 bin 819 lira

3 bin lira alan 3 bin 254 lira artı ek ödeme ile birlikte 3 bin 384 lira

3 bin 500 lira alan 3 bin 796 lira artı ek ödeme ile 3 bin 948 lira

4 bin lira alan 4 bin 338 lira artı ek ödeme ile 4511 lira

4 bin 500 lira alan 4 bin 880 lira artı ek ödeme ile 5.075 lira

5 bin lira alan 5 bin 423 lira artı %4 ek ödeme ile 5 bin 640 lira maaş alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

1250 lira maaş alan BAĞ-KUR’lunun maaşı 1355 lira

1400 lira alan 1518 lira, 1600 lira lan 1735 lira, 1800 lira alan 1952 lira, 2 bin lira alan 2169 lira, 2500 lira alan 2711 lira, 3 bin lira alan 3254 lira, 3500 Lira alan 3 bin 796 lira, 4 bin lira alan 4 bin 338 lira, 4 bin 500 lira alan 4 bin 880 lira maaş alacak.