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2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar için de önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44,7 milyar lira eklenip 365,9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. Peki emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar için de önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44,7 milyar lira eklenip 365,9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. Peki emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

27 Ekim 2019 Pazar 10:23
2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Geçtiğimiz hafta hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içerirken kamudan maaş ve ödenek alanlar içinde önemli artışlar içeriyor.

2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak.2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde ise 69.5 milyar lira olarak belirlendi.

2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek.

Bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam edecek.

65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11.6 milyar lira ayrıldı. Geçen yıla bakıldığında artış oranı yüzde 17.18 oldu. Bu vatandaşlara bütçeden 1.7 milyar lira daha fazla para çıkacak.

Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık kaynak sağlanacak.

Buradaki artış ise yüzde 10.59'a ulaştı. Ocak'ta bu maaşlar memura yapılacak zamla artacak
Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği de 2020 yılında devam edecek. Ailelere 1.8 milyar liralık elektrik desteği sağlanacak.

Annelere ödenen doğum yardımı ise bu yıl için 600 milyon liralık kaynaktan sağlanacak. Annelere çalışsın çalışmasın ilk çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeniyor.

HEM ZAM HEM FARK GELİYOR

Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar içinde 2020 bütçesinden önemli oranda artış gerçekleştirildi.

Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. YEP rakamlarına göre artışın yüzde 6.65 olması tahmin ediliyor.

Kamu personelinin giderlerindeki artış oranı ise yüzde 13.42 olurken eklenen kaynak 39, 5 milyar liraya çıktı. Emekli ve kamu personelinin toplam giderleri bütçede 699,8 milyar liraya çıkartıldı.

Kamu personeline ve memur emeklisine Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamma ilaveten 1.65'lik fark da ödenecek.


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2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | emekliye memura yaşlıya müjde maaşlarda kadar artış olacak
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