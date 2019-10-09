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2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden vatandaşlar ayrıca asgari ücret üzerinden kesilen vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden vatandaşlar ayrıca asgari ücret üzerinden kesilen vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:30
2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı? Görüldüğü üzere asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılması durumunda maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak. Vergi kesintilerinin olup olmayacağı ise şuanda bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Her yıl asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. 2020 yılı içinde asgari ücrete enflasyon rakamlarına göre zam yapılması planlanıyor. 2018 yılında asgari ücret ile çalışanlar net 1.603,12 TL maaş alırken 2019 senesinde ise asgari ücrete %26,05 oranında zam yapılarak net 2.020,90 TL'ye yükseltilmişti. 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Görüldüğü üzere asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılması durumunda maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak. Vergi kesintilerinin olup olmayacağı ise şuanda bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

ASGARİ ÜCRET 2019 AGİ DAHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

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