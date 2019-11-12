2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!

Türkiye'de çalışma hayatının en altında asgari ücret ile çalışan vatandaşlar bulunuyor. Gelir grubunun en altında yer alan asgari ücretli vatandaşlar, zamlardan en çok etkilenen kesim durumunda. Özellikle 2019 yılbaşından itibaren elektrik, doğalgaz, ulaşım, temel gıda ürünleri ve bunun gibi çok sayıda kaleme üst üste yapılan zamlar, asgari ücretli vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Şimdiden 2020 maaş zammını bekleyen asgari ücretli vatandaşlar, maaşlarını ne kadar artacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda hükümetten zam bekleyen vatandaşlar, yapılması gereken zam oranını da konuşmaya başladılar. Hükümet ise zam konusunda işverenlerin durumlarını gözetmek durumunda kalıyor. Bu çerçevede ise devletin asgari ücretli vatandaşlara ek destek sağlaması bekleniyor.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşların brüt maaşları 2558 TL. Bu ödemeye ayrıca en az 191 AGİ ödemeleri ekleniyor. Bu tutarla asgari ücret ödemeleri 2750 TL'ye ulaşıyor ancak bu gelirin yanında vatandaşlardan damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu ödemesi, SGK prim ödemesi kesintileri yapılıyor. Asgari ücretliye kalan tutar ise 2020 TL oluyor. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor.

İŞVERENLERİ GÖZETEREK ASGARİ ÜCRETE EK ZAM

TÜİK verilerinde göre enflasyon oranları %8,5 oranında. Bu enflasyon rakamlarının doğruluğu her ne kadar marketlerde, çarşı-pazarda hükmü olmasa da hükümet, asgari ücretlilere enflasyon oranında zam yapmayı vaat ediyor. Lakin asgari ücrete verilmesi hedeflenen yüzde 8,5 maaş zammının hiçbir şeyi ifade etmemesi, iktidar kanadında da tartışılmış olacak ki, öngörülen 8,5 zam oranının haricinde devlette elini taşın altına koyarak aldığı vergilerde indirim yoluna gidecek. Yani enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

SİGORTA PRİM YÜZDESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Diğer bir yapılan öngörüye göre, asgari ücretli vatandaşlar için işverenler tarafından ödenen sigorta prim oranlarının %30,7'den %25'e düşürülmesi ve bu aradaki farkın işveren tarafından çalışana verilmesi konusu gündemde var. Henüz verilecek ek zam oranları ne kadar olacağı kesin olarak bilinmiyor ama 2019 Aralık ayında bu maaş zam oranları kesinlik kazanacak.