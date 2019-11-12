Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103118
ALTIN
269.516
DOLAR
5.7749
STERLIN
7.4306
EURO
6.3726
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?

2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!

Asgari Ücret konusunda hükümetten adım bekleyen çalışanlar, 2020 zammını merak eder oldular. Bu kapsamda işveren tarafından verilecek asgari ücret maaş zammının dışında, devletin asgari ücrete ek zam konusunda atabileceği öngörüler değerlendiriliyor. Asgari ücretlilere ek destek olarak sunulacak paketin içerisinde vergi indirimi ve işverenden kesilen sigorta prim yüzdesi indirimi de gündemde. Peki 2020 asgari ücret zammı ne kadar olması hedefleniyor? Asgari ücrete ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!

Asgari Ücret konusunda hükümetten adım bekleyen çalışanlar, 2020 zammını merak eder oldular. Bu kapsamda işveren tarafından verilecek asgari ücret maaş zammının dışında, devletin asgari ücrete ek zam konusunda atabileceği öngörüler değerlendiriliyor. Asgari ücretlilere ek destek olarak sunulacak paketin içerisinde vergi indirimi ve işverenden kesilen sigorta prim yüzdesi indirimi de gündemde. Peki 2020 asgari ücret zammı ne kadar olması hedefleniyor? Asgari ücrete ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

12 Kasım 2019 Salı 06:47
2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!

Türkiye'de çalışma hayatının en altında asgari ücret ile çalışan vatandaşlar bulunuyor. Gelir grubunun en altında yer alan asgari ücretli vatandaşlar, zamlardan en çok etkilenen kesim durumunda. Özellikle 2019 yılbaşından itibaren elektrik, doğalgaz, ulaşım, temel gıda ürünleri ve bunun gibi çok sayıda kaleme üst üste yapılan zamlar, asgari ücretli vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Şimdiden 2020 maaş zammını bekleyen asgari ücretli vatandaşlar, maaşlarını ne kadar artacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda hükümetten zam bekleyen vatandaşlar, yapılması gereken zam oranını da konuşmaya başladılar. Hükümet ise zam konusunda işverenlerin durumlarını gözetmek durumunda kalıyor. Bu çerçevede ise devletin asgari ücretli vatandaşlara ek destek sağlaması bekleniyor.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşların brüt maaşları 2558 TL. Bu ödemeye ayrıca en az 191 AGİ ödemeleri ekleniyor. Bu tutarla asgari ücret ödemeleri 2750 TL'ye ulaşıyor ancak bu gelirin yanında vatandaşlardan damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu ödemesi, SGK prim ödemesi kesintileri yapılıyor. Asgari ücretliye kalan tutar ise 2020 TL oluyor. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor.

İŞVERENLERİ GÖZETEREK ASGARİ ÜCRETE EK ZAM

TÜİK verilerinde göre enflasyon oranları %8,5 oranında. Bu enflasyon rakamlarının doğruluğu her ne kadar marketlerde, çarşı-pazarda hükmü olmasa da hükümet, asgari ücretlilere enflasyon oranında zam yapmayı vaat ediyor. Lakin asgari ücrete verilmesi hedeflenen yüzde 8,5 maaş zammının hiçbir şeyi ifade etmemesi, iktidar kanadında da tartışılmış olacak ki, öngörülen 8,5 zam oranının haricinde devlette elini taşın altına koyarak aldığı vergilerde indirim yoluna gidecek. Yani enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

SİGORTA PRİM YÜZDESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Diğer bir yapılan öngörüye göre, asgari ücretli vatandaşlar için işverenler tarafından ödenen sigorta prim oranlarının %30,7'den %25'e düşürülmesi ve bu aradaki farkın işveren tarafından çalışana verilmesi konusu gündemde var. Henüz verilecek ek zam oranları ne kadar olacağı kesin olarak bilinmiyor ama 2019 Aralık ayında bu maaş zam oranları kesinlik kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
2020 yılı asgari ücret zammı kadar olacak asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!
Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!
2020 yılı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
2020 yılı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim