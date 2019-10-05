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2020 yılı asgari ücret üzerinden vergi kesintisi kaldırılacak mı?

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı?

2020 yılı asgari ücret üzerinden vergi kesintisi kaldırılacak mı?

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı?

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:02
2020 yılı asgari ücret üzerinden vergi kesintisi kaldırılacak mı?

Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden vatandaşlar ayrıca asgari ücret üzerinden kesilen vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Her yıl asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. 2020 yılı içinde asgari ücrete enflasyon rakamlarına göre zam yapılması planlanıyor.  2018 yılında asgari ücret ile çalışanlar net 1.603,12 TL maaş alırken 2019 senesinde ise asgari ücrete %26,05 oranında zam yapılarak net 2.020,90 TL’ye yükseltilmişti. 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Görüldüğü üzere asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılması durumunda maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak. Vergi kesintilerinin olup olmayacağı ise şuanda bilinmiyor. 

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2020 yılı asgari ücret üzerinden vergi kesintisi kaldırılacak
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