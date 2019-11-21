2020 SSK Bağ-Kur emekli zam oranları belirlendi! Ocak'ta emekli maaşları...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı beklenti anketinden, 2019 yılı enflasyonu için yüzde 12.18 tahmini çıktı. Bu tahmin, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 6.82 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşları ne kadar artacak? Hangi emekli kaç TL aylık alacak? İşte 2020 emekli zam oranları…

2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü ve 5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 TL arasında artış yapılacak, en düşük aylık ise bin 244 TL 62 kuruşa çıkacak. Emekliler, kesin zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Yeni maaşlar yapılan zammın akabinde hesaplara yatırılacak.

OCAK AYI EMEKLİ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Mevcut Maaş % 5.31 Zamlı %6.82 Zamlı

Bağ-Kur Esnaf Emeklisi 1.675,22 TL 1.764,17 TL 1.789,47 TL

Bağ-Kur Tarım Emeklisi 1.249,19 TL 1.315,52 TL 1.334,38 TL

SSK (2000 Öncesi Emekli) 1.982,78 TL 2.088,07 TL 2.118,01 TL

SSK (200 Sonrası Emekli) 1.181,87 TL 1.244,63 TL 1.262,47 TL

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor. Sorgulama yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Emekli Maaşı Sorgulama Ekranı!