2020 memur ve emekli maaş zammı için flaş gelişme! Merakla beklenen rakamlar belli oldu

Merkez Bankası Kasım ve Aralık ayı TÜFE beklentisi rakamlarının açıklanması ile gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kritik rakamlar sonrasında herkesin alacağı maaş ortaya çıkacak.

Milyonlarca asgari ücret, memur ve emeklinin merakla beklediği açıklama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geldi. Merkez Bankası yaptığı açıklamada Beklenti Anketi yayımlandı ve Kasım ile Aralık ayı TÜFE beklentisine yer verildi.

ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

2020 yılının ikinci yarısında TÜFE yüzde 5 'i geçerse, geçtiği oranda yüzde 4 'lik TİS zam oranına eklenecek ve memurlar maaşlarına TİS zammına ek enflasyon farkı da alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon rakamları şimdiye kadar açıklandı. 3 Aralık 2019 ve 3 Ocak 2020 günü açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli maaş zamları netleşecek.

İşte açıklanan TÜFE rakamları:

TEMMUZ 1,36

AĞUSTOS 0,89

EYLÜL 0,99

EKİM 2,00

TOPLAM 5,24

Şimdiye kadar açıklanan enflasyon rakamları incelendiği takdirde 0,24 'lük bir enflasyon farkı oluştuğu görüldü. Buna Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da eklenecek.

KASIM VE ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası enflasyon tahmininde Kasım ayı TÜFE 'sinin 0,82, Aralık ayının TÜFE 'sinin de 0,93 olarak açıklandı. Bu rakamlar da eklenince TÜFE toplam 6,99 olacak. TİS zammı oranına da eklenince memurlara yüzde 6 civarında bir Ocak 2020 maaş zammı bekleniyor. 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8.2'de kaldı. Merkez'in beklenti anketine göre emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. Buna göre ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 87 TL ile 408 TL arası zam gelecek.