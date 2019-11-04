2020 İstihdam ve İşsizlik Hedefleri Açıklandı! Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Türkiye İstatistik Kurumunun resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Ekim ayı enflasyon rakamları belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda çeşitli konular yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan programda ürkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı. Bu konu başlıkları "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" şeklinde oluşuyor. Ayrıca program 403 sayfadan oluşuyor.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM HEDEFİ

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8’e gerileyecek.

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