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2020 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda.

2020 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:56
2020 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. Halen bin 384 lira 59 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, Ocak'ta memur maaş zammıyla yükselecek. Artış, tahminlere göre yüzde 6.3 olabilecek. Bu durumda evde bakım desteği aylık bin 471 lira 82 kuruşa çıkacak.

SINIR YÜKSELECEK
Ayrıca Ocak'ta bu ödemeden yararlanmak için aranan gelir sınırı da yükselecek. Bu yıl bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun (AGİ'siz net asgari ücretin 3'te 2'sinin) altında olması gerekiyor.

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2020 evde bakım maaşı kadar
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