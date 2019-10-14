2020 Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de özel sektörde ve devlette milyonlarca çalışan bulunmaktadır. Sigortaları yapılan milyonlarca çalışan bir gün emekli olmanın hayalini kurmaktadır. Yaşı ister 18 olsun ister 58 her çalışan emekli olacağı günü düşünmektedir. Özellikle de özel sektörün zorlu çalışma şartları içerisinde istihdam edilenler için emeklilik oldukça önemli bir hedeftir. Çalışanlara kanunlar gereği belirli bir sürenin sonunda emekli olma hakkını elde ederler. Bu sürenin sonunda çalıştıkları işle ilişikleri kesilir, belirli bir miktarda tazminat alırlar ve kendilerine emekli aylığı bağlanır. Emekli olduktan sonra ise her emeklinin merakı emekli maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgilidir. Türkiye'de emekli olacak binlerce kişi ve milyonlarca emekli 2020 yılında alacakları aylıkların miktarlarını merak ediyor. Peki emekli maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? İşte milyonların sorduğu sorunun cevabı...

Emekli Nedir? Ne Demek?

Emeklilik, kanunlar tarafından çalışanlara tanınan bir haktır. Bu hak kapsamında yasalarca belirlenen çalışma süresini dolduran, sigortası yapılan, emekli olmak için gereken şartları sağlayan çalışanların işle ilgisi sona erer. Emekli olan çalışanlar belirli bir miktarda tazminat alır ve emekli olduktan sonra her ay emekli maaşı alır. Ayrıca bazı çalışanlara, yaşlılık, hastalık vb. nedenlerle aylık bağlanabilir ve bu kişiler emekliye sevk edilebilir.

Emekliye Bayram İkramiyesi 2020 Ne Kadar?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bu ikramiyelerden Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı alanlar faydalanmaktadır. Ayrıca ikramiyeden ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilmektedir. Ayrıca vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremeemezlik geliri, şehit yakınları, gazi ve güvenlik korucuları da bu ikramiyeyi almaktadır. Emeklilere Ramazan Bayramında 1000 TL Kurban Bayramında 1000 TL olmak üzere yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi verilir. İkramiyeler genellikle arefe gününden önce hak sahiplerine ödenmektedir.

Emekli Maaşları 2020 Ne Kadar?

Memur ve memur emeklisinin 2020 yılında faydalanacağı zam oranları ile ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararını açıkladı. 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 4 zam yapılması ve enflasyon farkı olursa maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 1 Ocak 2020 itibariyle memur emeklisi maaşları yüzde 4 ve enflasyon %5'ten fazla çıkarsa aradaki fark yansıtılacak.

2019 yılında enflasyon artış oranının yüzde 5'ten fazla çıkmadığını varsayarak 2020 yılı emekli maaşlarına yönelik bir çalışma hazırladık. Bu kapsamda enflasyon farkının maaşlara yansıtılmadığını baz alarak, 1/4 kıdemindeki, hizmet süresi 25-40 yıl olan üniversite mezunu memurun ek göstergelerine göre alacağı, aldığı maaşları listeledik. İşte 2200, 3000 veya 3600 ek gösterge rakamına göre emeklilerin 2020 yılında alacakları maaşları sizler için hesapladık.

Derecesi 1/4 hizmet süresi 25 yıl olan ek göstergesi olmayan emekli memur 2 bin 625 TL, 2200 ek gösterge için 3 bin 150 TL, 3000 ek göstergesi olanlar 3 bin 230 TL, ek göstergesi 3600 olanlar ise 3 bin 940 TL emekli maaşı almaktadır.

Derecesi 1/4 hizmet süresi 30 yıl olan ek göstergesi olmayan memur 2 bin 740 TL, ek göstergesi 2200 olan emekli memur 3 bin 350 TL, ek göstergesi 3000 olanlar 3 bin 440 TL, ek göstergesi 3600 olan ise 4 bin 200 TL emekli aylığı almaktadır.

Derecesi 1/4 hizmet süresi 35 yıl olan ve ek göstergesi olmayan memur 2 bin 900 TL, ek göstergesi 2200 olan emekli memur 3 bin 550 TL, ek göstergesi 3000 olan emekli memur 3 bin 660 TL, ek göstergesi 3600 olan memur emeklisi ise 4 bin 560 TL emekli aylığı almaktadır.

Derecesi 1/4 hizmet süresi 40 yıl olan ve ek göstergesi olmayan memur emeklisinin aylığı 3 bin 100 TL, ek göstergesi 2200 olan emeklinin aylığı 3 bin 760 TL, ek göstergesi 3000 olan emeklinin aylığ 3 bin 875 TL ve ek göstergesi 3600 olan memur emeklisinin 2020 aylığı 4 bin 720 TL'dir.