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2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
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2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2019 yılı asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılıp, yapılmayacağı gündemde sıcaklığını korurken pek çok vatandaş 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını sorguluyor. Asgari ücret görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK yetkilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2019 yılı asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılıp, yapılmayacağı gündemde sıcaklığını korurken pek çok vatandaş 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını sorguluyor. Asgari ücret görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK yetkilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

20 Ağustos 2019 Salı 10:18
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2019 yılı asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK görüşmesi sonrasında açıklandı. Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret tutarında maaş almaktadır.

Bu nedenle asgari ücret ülke açısından büyük öneme sahiptir. 2019 yılı asgari ücret tutarı yapılan görüşmeler sonrasında netlik kazandı.

Buna göre 2019 yılı asgari ücret tutarı 

Aylık brüt 2.558,40 TL,

Aylık net 2.020,90 TL,

Günlük brüt 85,28 TL olarak duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret tutarına 2019 yılı için yüzde 26,05 oranında zam yaptıklarını söylemişti. Asgari ücret 1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerlidir ve 2020 yılı asgari ücret toplantısı ise 2019 yılı Aralık ayında düzenlenecektir.

2020 yılı asgari ücrtet ücret tutarı (asgari ücret komisyonu) tarafından belirlenecektir ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2019 yılı asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ne kadar oldu?

2019 yılı asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil olarak alt kısımda yer alan şekilde açıklanmıştır.

Bekar 2.020,90 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 2.059,29 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2.088,07 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2.116,85 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 2.155,23 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 2.155,23 Türk Lirası

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 2.155,23 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 2.020,90 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2.049,69 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2.078,47 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2.116,85 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2.136,04 Türk Lirası

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 2.155,23 Türk Lirası

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA YAPILACAK?

2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Kamu işçilerinin ve memurların toplu sözleşme görüşmeler, asgari ücretliler için de büyük önem arz ediyor. Memurlar ve kamu işçilerine bu görüşmelerden çıkacak düşük zam , asgari ücrete de düşük zam çıkmasına neden olur. 

Yukarıdaki tabloya baktığımızda kamu işçisine 2019 yılı için yüzde 12, 2020 yılı için yüzde 6 zam çıktı. 2018 yılında ise bu rakam yüzde 7 'ydi. 

Memurların TİS zammı için hükümetin teklifine baktığımızda 2020 yılı için toplamda yüzde 8 'lilk bir zam teklif edilmiş durumda.

2020'E ASGARİ ÜCRET NE KAAR OLUR?

Bu iki rakama bakıldığı zaman asgari ücretin 2020 yılında 2250 TL  civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 20.08.2019 10:23
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2020 asgari ücret kadar olacak
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