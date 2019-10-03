2020 Asgari Ücrete Zam Müjdesi!

Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Ayrıca asgari ücret ile çalışanlar, Asgari ücrete 625 lira zam mı gelecek? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sorularının cevaplarını arıyor.

Meclis’in açılmasıyla birlikte asgari ücret ile çalışanları da maaşlarına gelecek zam heyecanı sardı. Maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak eden asgari ücret ile çalışanlar, asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL olarak belirlenirken 2019 yılı için %26,05 oranında zam yapılarak brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL’ye çıkarılmıştı. 2020 yılında enflasyon rakımları sonucunda asgari ücretin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret ile ilgili yapılacak ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor. Eğer 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması durumunda ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET VERGİ VE PRİMLER KALDIRILIRSA NE KADAR OLACAK?

2020 yılı asgari ücrete yapılacak zam oranı tahmini olarak kendini gösterse de asgari ücretle çalışanlar asgari ücrete uygulanan vergilerin kaldırılması isteniyor.

Asgari ücretten alınan vergiler ve primler;

SKK Primi ödemesi: 358 TL

İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

Damga vergisi: 19.50 TL

Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak yüzde 15 enflasyon zammı da uygulandığı takdirde maaşlar toplam 625 TL zamlı olacak ve 2 bin 625 liraya yükselmiş olacak.

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