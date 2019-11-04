2020 asgari ücret zam oranları ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında asgari ücret ile çalışanlar asgari ücret zam oranlarının ne kadar olacağını ve 2020 asgari ücret zammı oranını araştırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ortaya çıkmasında büyük rol oynayacak olan enflasyon rakamlarının açıklanması merakları daha da fazla arttırdı. Enflasyon rakamlarının ne kadar olacağı araştırıldığı bu süreçte asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilen konular arasında ilk sırayı aldı. Asgari ücretin net 2 bin 20 Lira olduğu bu zamanda asgari ücrete yapılacak ekim ayı enflasyon rakımı zammı yüzde 8.55 olması durumunda asgari ücret 2020 yılında 2 bin 192 TL olacak.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Asgari ücret belirleme komisyonu her yıl yılın son ayı asgari ücret zammı belirlemek ve açıklamak için toplanıyor. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret zammı öncesinde kamupersoneli.net olarak asgari ücret zam oranlarını sizler için araştırdık.

Asgari ücret zam oranları şöyle:

1. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücret zammı yüzde 8 oranında olması durumunda asgari ücretin şuanda 2.020,90 TL olmasından dolayı asgari ücrete net 161 TL zam yapılacak bu da asgari ücreti 2 bin 181 TL yükseltecek.

2. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: A sgari ücret zammı olarak ikinci zam oranı ise diğer zam oranına göre buçuk yükselme ile yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

3. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da olması muhtemel zam oranı olarak cumhurbaşkanlık maaşına yapılan yüzde 9.06 zam oranı olması düşünülüyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanı maaşı ve Asgari ücret maaşlarının zam oranlarının aynı olmasından dolayı asgari ücret ile çalışanların aldığı 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zamlanmış olacak ve 2 bin 201 TL’ye yükselecek.

4. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücret belirleme komisyonu n önünde dördüncü olarak ise asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 10 oranında olması durumunda net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL’ye yükseltecek.

5. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılması halinde ise net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.

6. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak.

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