2020 Asgari Ücret ve AGİ zam oranları belli oldu!

Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Hiçbir kuruluş işçisine devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödeyemez. Asgari ücretle çalışan vatandaşların en çok merak ettikleri konular arasında 2020 asgari ücret ve AGİ zammı yer alıyor. 2020 asgari ücret kesin olarak Ocak ayında belli olacak fakat, enflasyon oranlarını baz alarak yapılacak olan tahmini zam miktarlarını açıklıyoruz. İşte asgari ücret en düşük zam oranları...

2020 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ ZAM ORANLARI

- Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2.181 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 8,5 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 172 TL zam ile 2.192 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 202 TL zam ile 2.222 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2.263 TL olacak.

2020 ASGARİ ÜCRETE 345 TL EK ZAM

2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde;

- SSK Primi ödemesi: 358 TL

- İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

- Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

- Damga vergisi: 19.50 TL

Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.

2020’de AGİ ORANLARI DA DEĞİŞECEK Mİ?

Asgari ücrete 2020’de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. Güncel AGİ tutarları ise şu şekildedir:

Bekar çalışan için güncel AGİ tutarı: 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan çalışan için güncel AGİ tutarı: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 çalışan için güncel AGİ tutarı: 26,15 TL

Evli eşi çalışan için güncel AGİ tutarı: 191,85 lira TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.