2020 asgari ücret ve AGİ brüt net zammı kaç para? İşte Brüt ve Net Zam Hesaplaması!

1 Ekim'de açılacak meclise götürülecek tasarılar içerisinde asgari ücret formülü de yer almakta.. Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşmişti.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Kamupersoneli.net olarak yaptığımız araştırmalara göre her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimlerin olduğunu sizler için bulduk. İşte asgari ücret görüşme komisyonunda yer alacak üyeler;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmeleri her yıl yılsonuna doğru gerçekleştiriliyor. Bu yılda gerçekleştirilecek asgari ücret görüşmelerini Aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasının ardından alınacak zam kararı ile asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenecek.

2020 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

2020'DE 345 LİRA ZAM FORMÜLÜ

2020 senesinde asgari ücrete yapılacak zam seviyesine dair tahmini sayılar belli olsa da vatandaşların bir başka isteği vergilerin kaldırılması. İşte asgari ücretten alınan vergiler ve primler;

SKK Primi ödemesi: 358 TL

İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

Damga vergisi: 19.50 TL

Asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması hususu sık sık geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Eğer yukarıda verdiğimiz verilerden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET 625 LİRA ARTMIŞ OLACAK

Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

ASGARİ ÜCRET 2019 AGİ DAHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL