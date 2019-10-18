2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranlarına göre 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca çalışan yanıt arıyor. İşçilerin aldığı minimum çalışma ücreti olan asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında zam yapılması bekleniyor. Zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması beklenirken, işçilerin 2020 yılında alacağı zam oranları da kamuoyuna açıklanacak. Asgari ücrette hali hazırda SSK primi ödemesi, işsizlik fonu kesintisi, yüzde 15 gelir vergisi ve damga vergisi gibi vergiler alınıyor. Bu vergiler kaldırıldığı takdirde asgari ücretlinin maaşında ciddi miktarda artış yaşanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

Asgari ücret komisyonunun zam görüşmesi için aralık ayında toplanacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri, yasa gereğince 5 işçi, 5 işveren devlet temsilcileri olmak üzere 15 kişiden oluşur.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak adlandırılan kurulun üyeleri, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 5 işçi temsilcisi ve 5 işveren temsilcisinden oluşmaktadır.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2 bin 181 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 8 buçuk oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 202 TL zam ile 2 bin 222 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 303 TL zam ile 2 bin 323 TL olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

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