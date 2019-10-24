2020 Asgari Ücret ile İlgili Flaş Gelişme!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret ile çalışanlar maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bu zam oranına göre maaş alacak olan asgari ücretliler Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranın ardından kendi maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI? ERDOĞAN’IN MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı cumhurbaşkanlık maaşına yüzde 26 oranında zam uygulanmıştı. Aralık ayında ise asgari ücret belirleme komisyonundan çıkan zam oranı da yüzde 26 olmuştu. 2020 yılı cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranın açıklanmasının ardından asgari ücretliler geçtiğimiz yıl gibi bu yılda aynı zam oranını alıp almayacakları merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAAŞINA YAPILAN ZAM İLE 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AYNI MI OLACAK?

TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 9.06 oranında zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 74 bin 500 liradan 81 bin 250 TL olacak. 2019 Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 oranında zam yapılmıştı. Yine aynı yılsonunda asgari ücretli vatandaşların maaşlarına da aynı oranda yüzde 26 zam yapıldı.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanlık maaşına yapılan zam oranın asgari ücrete yapılacak zam oranı ile aynı olup olmayacağı merak edilirken bu zam oranıyla şuanda 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zam yapılmış olacak. 2020 yılında asgari ücret ile çalışanların maaşı da bu zamla birlikte 2 bin 201 TL’ye çıkmış olacak.

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