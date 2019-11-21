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2020 Asgari Ücret İçin Kritik Rakam Açıklandı! 2020 Asgari Ücret Hesaplama! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2020 asgari ücret kaç lira olacak? 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? soruları yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte daha sık soruluyor. Bu yıl enflasyon oranlarının yüzde 15’in üzerinden olması bekleniyor. Peki, bu yıl için tahmin edilen enflasyon oranı yüzde 15'in üzerinde olursa 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

2020 Asgari Ücret İçin Kritik Rakam Açıklandı! 2020 Asgari Ücret Hesaplama! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2020 asgari ücret kaç lira olacak? 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? soruları yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte daha sık soruluyor. Bu yıl enflasyon oranlarının yüzde 15’in üzerinden olması bekleniyor. Peki, bu yıl için tahmin edilen enflasyon oranı yüzde 15'in üzerinde olursa 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

21 Kasım 2019 Perşembe 12:22
2020 Asgari Ücret İçin Kritik Rakam Açıklandı! 2020 Asgari Ücret Hesaplama! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
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Asgari ücret zam miktarı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücret tespit Komisyon, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kararı yakında alacak.2019 yılı enflasyon oranları tahmini yüzde 12 olacağı yönünde. Enflasyon oranının tutması durumunda 2020 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? 

Brüt, 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olan asgari ücret zammı hakkında bir rakam tahmin etmek zor olsa da 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016 yılındaki yüzde 30’luk artış dışında, bir önceki yılın enflasyon oranları genelde 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş.

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminleri de 2019 yılının enflasyon oranını yüzde 12 civarında bekliyor.

Geçmiş yıllara baktığımızda asgari ücrete yüzde 15 civarında bir artış olacağı beklentisi doğuyor. Bu oranın doğru çıkması durumunda asgari ücret, net 2.323 liraya ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiden oluşan heyet tarafından belirleniyor. Asgari ücret zamoranlarının görüşüldüğü komisyonda, 5 işçi 5 de hükümet temsilcileri bulunuyor. Ayrıca, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da komisyonda var. İşçileri, Türk-İş, TİSK temsil ediliyor, hükümet adına da Çalışma Bakanlığı bulunuyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve karar alınıyor.

Belirlenen rakam, asgari ücret olarak yıl boyunca uygulanıyor.

Asgari ücret dışında asgari ücrete ek olarak verilen bazı değişiklikler de var:

Asgari geçim indirimi de yükselecek, emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak, iş görmezlik ödeneği artacak, yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak, kendi primini ödeyenlerin verdikleri paralar yükselecek.

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