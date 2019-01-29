2019'un En Saygın Meslekleri Açıklandı!

Dünya Ekonomi Forumu (The World Economic Forum) Varkey Foundation'ın geleneksel 'saygın görülen meslekler' listesini açıkladı. işte dünyanın en saygın meslekleri...



İşte Dünya Ekonomik Forumu'nun listesinde göre 2019'un en saygın görülen meslekleri...

14. Kütüphane Memuru (4.6)

13. Sosyal Hizmet Görevlisi (5.8)

12. Web Tasarımcısı (5.9)

11. İlkokul Öğretmeni (6.4)

10. Ortaokul ve lise öğretmenliği (7.0)

9. Yönetim Danışmanı (7.1)

8. Yerel Hükümet Müdürü (7.3)

7. Muhasebeci (7.3)

6. Hemşire (7.4)

5. Polis Memuru (7.8)

4. Okul Müdürü (8.1)

3. Mühendis (9.1)

2. Avukat (9.5)

1. Doktor (9.6)

Not; Yukarıdaki meslekler 10 üzerinden puan verilerek belirlenmiştir. Bu meslekler tek bir ülke için değil tüm dünya geneli baz alınarak sıralanmıştır.

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