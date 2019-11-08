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2019’un En Cool Markaları Belli Oldu!

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Cool Markalar Araştırması”, Türk tüketicilerinin en cool bulduğu markaları bir kez daha gözler önüne serdi.

2019’un En Cool Markaları Belli Oldu!

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Cool Markalar Araştırması”, Türk tüketicilerinin en cool bulduğu markaları bir kez daha gözler önüne serdi.

08 Kasım 2019 Cuma 14:40
2019’un En Cool Markaları Belli Oldu!

“Yılın En Cool Markaları” 7 Kasım Perşembe günü Kanyon Cinemaximum’da Youth Talks Türkiye’nin hemen ardından düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

İklimlendirmeden jean sektörüne, otomotivden kahveye 20’yi aşkın kategoride yapılan “Cool Markalar Araştırması” Türkiye temsili bir örneklemle “Yılın Cool Markaları”nı be­lirledi. Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye’nin bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiği araştırmada “Yılın Cool Marka­ları”nın jürisi her zamanki gibi halk oldu.

7 Kasım Perşembe günü Kanyon Cinemaximum’da Youth Talks TürkiyeZirvesi’nin hemen ardından düzen­lenen törenle kendi kategorilerinde birinci olan “Yılın Cool Markaları” ödüllerine kavuştu. İşte 2019’un en cool markaları…

Yılın Cool Markası’19 Ödülünü Kazananlar:

  • Beyaz Eşya – Arçelik
  • Küçük Ev Aletleri – Arzum
  • Otomotiv – BMW
  • Fast Food – Burger King
  • Kozmetik Mağazası – Gratis
  • Şampuan – Clear
  • Süpermarket – Migros
  • Sadakat Kartı – Money Club
  • Hazır Giyim – Mavi
  • Bulaşık Deterjanı – Fairy
  • Banka – Garanti BBVA
  • Kredi Kartı – Garanti Bonus
  • Motosiklet – Honda
  • Ev Geliştirme / Yapı Market – IKEA
  • Kadın Kozmetik – MAC
  • Jean – Mavi
  • Akaryakıt – Shell
  • Kahve Dükkanı –Starbucks
  • İç Giyim – Penti
  • Teknoloji Marketleri – Teknosa
  • Online Alışveriş Sitesi – Trendyol
  • GSM Operatörü - Turkcell
  • Mücevherat – Zen
  • İklimlendirme – Alarko Carrier
  • Kadın Marka Yüzü – Serenay Sarıkaya
  • Erkek Marka Yüzü – Kıvanç Tatlıtuğ
  • Erkek Sosyal Medya Fenomeni – Reynmen

Araştırmanın Metodolojisi:

“Cool Markalar” araştırması Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye tarafından Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma datası geniş Roamler Türkiye üye havuzundan mobil uygulama kullanılarak toplandı. Araştırmaya; Türkiye temsili 12 istatistiki bölgede yaşayan, AB, C1 ve C2 SES grubu,18-54 yaş arası, kadın ve erkek, 1000 Roamler Türkiye kullanıcısı katıldı. Katılımcılar, telefonlarındaki Roamler Türkiye uygulamasını kullanarak önce kategori bağımsız olarak, sonrasındaysa önceden belirlenmiş her bir kategoride “en cool” buldukları markaları, herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirtti.

Roamler Hakkında:

Roamler 2011 yılında kurulmuş merkezi Hollanda’da bulunan ve 15 ülkede faaliyet gösteren yeni nesil bir pazar araştırma şirketidir. Roamler Türkiye Ofisi faaliyetlerine 2014 yılında İstanbul’da başladı. Şirket, sahadan gerçek zamanlı bilgi almak isteyen kurumlara fotoğraf ve GPS kanıtlı, hızlı ve güvenilir veri sağlıyor. Roamler’ın klasik şirketlere göre en büyük farkını tüm saha faaliyetlerini Roamler uygulaması üzerinden hızlı, fotoğraf ve GPS kanıtlı olarak uygulamasını kullanan eğitimli kullanıcıları tarafından gerçekleştirmesi oluşturuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2019 14:45
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2019 un cool markaları belli oldu
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