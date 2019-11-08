2019’un En Cool Markaları Belli Oldu!

“Yılın En Cool Markaları” 7 Kasım Perşembe günü Kanyon Cinemaximum’da Youth Talks Türkiye’nin hemen ardından düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

İklimlendirmeden jean sektörüne, otomotivden kahveye 20’yi aşkın kategoride yapılan “Cool Markalar Araştırması” Türkiye temsili bir örneklemle “Yılın Cool Markaları”nı be­lirledi. Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye’nin bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiği araştırmada “Yılın Cool Marka­ları”nın jürisi her zamanki gibi halk oldu.

7 Kasım Perşembe günü Kanyon Cinemaximum’da Youth Talks TürkiyeZirvesi’nin hemen ardından düzen­lenen törenle kendi kategorilerinde birinci olan “Yılın Cool Markaları” ödüllerine kavuştu. İşte 2019’un en cool markaları…

Yılın Cool Markası’19 Ödülünü Kazananlar:

Beyaz Eşya – Arçelik

Küçük Ev Aletleri – Arzum

Otomotiv – BMW

Fast Food – Burger King

Kozmetik Mağazası – Gratis

Şampuan – Clear

Süpermarket – Migros

Sadakat Kartı – Money Club

Hazır Giyim – Mavi

Bulaşık Deterjanı – Fairy

Banka – Garanti BBVA

Kredi Kartı – Garanti Bonus

Motosiklet – Honda

Ev Geliştirme / Yapı Market – IKEA

Kadın Kozmetik – MAC

Jean – Mavi

Akaryakıt – Shell

Kahve Dükkanı –Starbucks

İç Giyim – Penti

Teknoloji Marketleri – Teknosa

Online Alışveriş Sitesi – Trendyol

GSM Operatörü - Turkcell

Mücevherat – Zen

İklimlendirme – Alarko Carrier

Kadın Marka Yüzü – Serenay Sarıkaya

Erkek Marka Yüzü – Kıvanç Tatlıtuğ

Erkek Sosyal Medya Fenomeni – Reynmen

Araştırmanın Metodolojisi:

“Cool Markalar” araştırması Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye tarafından Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma datası geniş Roamler Türkiye üye havuzundan mobil uygulama kullanılarak toplandı. Araştırmaya; Türkiye temsili 12 istatistiki bölgede yaşayan, AB, C1 ve C2 SES grubu,18-54 yaş arası, kadın ve erkek, 1000 Roamler Türkiye kullanıcısı katıldı. Katılımcılar, telefonlarındaki Roamler Türkiye uygulamasını kullanarak önce kategori bağımsız olarak, sonrasındaysa önceden belirlenmiş her bir kategoride “en cool” buldukları markaları, herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirtti.

Roamler Hakkında: Roamler 2011 yılında kurulmuş merkezi Hollanda’da bulunan ve 15 ülkede faaliyet gösteren yeni nesil bir pazar araştırma şirketidir. Roamler Türkiye Ofisi faaliyetlerine 2014 yılında İstanbul’da başladı. Şirket, sahadan gerçek zamanlı bilgi almak isteyen kurumlara fotoğraf ve GPS kanıtlı, hızlı ve güvenilir veri sağlıyor. Roamler’ın klasik şirketlere göre en büyük farkını tüm saha faaliyetlerini Roamler uygulaması üzerinden hızlı, fotoğraf ve GPS kanıtlı olarak uygulamasını kullanan eğitimli kullanıcıları tarafından gerçekleştirmesi oluşturuyor.

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