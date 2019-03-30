2019’da Turizmde Hedef 50 Milyar Dolar! Ayrıntılar Haberde!

2017 yılında olumsuz şekilde etkilenen turizm sektörü nitelikli turist sayısında yaşanan azalma nedeniyle ciddi zarar etti. Beklentilerin çok altına inen gelirler birçok şirketi zora soktu. Ancak 2018 yılında eski günlere dönüş sinyali veren sektör 2019’a da iyi başladı. Bu yılki beklenti 50 milyar dolar. 2018’de 29 Milyar gelir elde eden Turizm sektörü bu hedefe inanıyor.

Daha şimdiden İstanbul’a gelen Avrupalı turistlerin sayılarında artış gözleniyor. Posta gazetesinin haberine göre konaklama sektöründe İstanbul’un Şubat 2018’de yüzde 65,1 olan doluluk oranı Şubat 2019’da yüzde 3,1 artarak yüzde 67,1’e yükseldi. İstanbul’da Şubat 2019’da ortalama günlük satılan oda bedeli 73,4 Euro ile yüzde 8 artış gösterdi.

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Antalya’da şubatta otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak yüzde 61,3 oldu. Şubat 2018’de bu oran yüzde 59,9 olmuştu. Antalya’da Şubat 2019'da ortalama günlük satılan oda bedeli 42,2 Euro olarak 2018’e göre yüzde 5,7 düştü. Şubat 2018'de bu rakam 44,7 Euro olmuştu.