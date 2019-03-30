Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019’da Turizmde Hedef 50 Milyar Dolar! Ayrıntılar Haberde!

2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi, terör olayları derken turizm sektörü de krizden nasibini aldı. 2017 yılında birden kesilen nitelikli turistler bu yıl geri gelecek mi? İşte detaylar!

2019’da Turizmde Hedef 50 Milyar Dolar! Ayrıntılar Haberde!

2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi, terör olayları derken turizm sektörü de krizden nasibini aldı. 2017 yılında birden kesilen nitelikli turistler bu yıl geri gelecek mi? İşte detaylar!

30 Mart 2019 Cumartesi 15:27
2019’da Turizmde Hedef 50 Milyar Dolar! Ayrıntılar Haberde!

2017 yılında olumsuz şekilde etkilenen turizm sektörü nitelikli turist sayısında yaşanan azalma nedeniyle ciddi zarar etti. Beklentilerin çok altına inen gelirler birçok şirketi zora soktu. Ancak 2018 yılında eski günlere dönüş sinyali veren sektör 2019’a da iyi başladı. Bu yılki beklenti 50 milyar dolar. 2018’de 29 Milyar gelir elde eden Turizm sektörü bu hedefe inanıyor.

Daha şimdiden İstanbul’a gelen Avrupalı turistlerin sayılarında artış gözleniyor. Posta gazetesinin haberine göre konaklama sektöründe İstanbul’un Şubat 2018’de yüzde 65,1 olan doluluk oranı Şubat 2019’da yüzde 3,1 artarak yüzde 67,1’e yükseldi. İstanbul’da Şubat 2019’da ortalama günlük satılan oda bedeli 73,4 Euro ile yüzde 8 artış gösterdi.

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Antalya’da şubatta otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak yüzde 61,3 oldu. Şubat 2018’de bu oran yüzde 59,9 olmuştu. Antalya’da Şubat 2019'da ortalama günlük satılan oda bedeli 42,2 Euro olarak 2018’e göre yüzde 5,7 düştü. Şubat 2018'de bu rakam 44,7 Euro olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
2019 da turizmde hedef milyar dolar ayrıntılar haberde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsiz Vatandaşa 2030 TL! Kimler Alabilir? Şartlar Neler? Ayrıntılar Haberde!
İşsiz Vatandaşa 2030 TL! Kimler Alabilir? Şartlar Neler? Ayrıntılar Haberde!
Turist Sayısında Artış! En Çok Hangi Ülkeden Geliyorlar? Detaylar Haberimizde!
Turist Sayısında Artış! En Çok Hangi Ülkeden Geliyorlar? Detaylar Haberimizde!
Bakan Pakdemirli Açıkladı! Saat 18’de Hesaplarda!
Bakan Pakdemirli Açıkladı! Saat 18’de Hesaplarda!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim