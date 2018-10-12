2019 Kurum Bütçeleri Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 3 yıllık tassarruf planı ve 2019 yılında kurumlara ödenecek miktarların planı resmi gazetede yayımlandı.
KURUMLARIN 2019 YILI BÜTÇELERİ BELLİ OLDU
Mali Plan’da kamu idarelerinin 2019 yılı teklif tavanları da yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2.8 milyar TL olacak. Diyanet İşler Başkanlığı’na 2019 yılı için 10.4 milyar liralık ödenek verilmesi öngörüldü.
- Milli İstihbarat Tekşilatı 2.157 TL
- TBMM 1.749 TL
- Milli Savunma Bakanlığı 46.462 TL
- İçişleri Bakanlığı 8.572 TL
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945 TL
- Milli Eğitim Bakanlığı 113.813 TL
- Sağlık Bakanlığı 48.335
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601 TL
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091 TL
- Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676 TL
Bazı kamu kuruluşlarının 2019 bütçeleri (milyon TL)
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA