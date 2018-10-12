2019 Kurum Bütçeleri Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 3 yıllık tassarruf planı ve 2019 yılında kurumlara ödenecek miktarların planı resmi gazetede yayımlandı.

KURUMLARIN 2019 YILI BÜTÇELERİ BELLİ OLDU



Mali Plan’da kamu idarelerinin 2019 yılı teklif tavanları da yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2.8 milyar TL olacak. Diyanet İşler Başkanlığı’na 2019 yılı için 10.4 milyar liralık ödenek verilmesi öngörüldü.

Milli İstihbarat Tekşilatı 2.157 TL

TBMM 1.749 TL

Milli Savunma Bakanlığı 46.462 TL

İçişleri Bakanlığı 8.572 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945 TL

Milli Eğitim Bakanlığı 113.813 TL

Sağlık Bakanlığı 48.335

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091 TL

Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676 TL

Bazı kamu kuruluşlarının 2019 bütçeleri (milyon TL)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA