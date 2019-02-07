2019 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

2019 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2019'un gelmesiyle birlikte İşsizlik maaşı alma şartları da değişti. Vatandaşlar 2019 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir sorusuna cevap arıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2019 işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır, kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay süreyle alınıyor? İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik maaşı başvurusu ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a şahsen müracaat ederek veya internet üzerinden ortamda iskur.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.



2019 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2019 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Çalışan çalışmayan özellikle işten ayrılan kesimi yakından ilgilendiren 2019 İşsizlik maaşının miktarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenen İşsizlik maaşları alma şartları değişti. Bunun üzerine İşsizlik maaşını kimler alabilir, işsizlik maaşı alma şartları ve başvuruları nedir sorgulanmaya başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05’lik zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artmış oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 1.015 TL, en yüksek 2.030 TL oldu. İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05’lik zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artmış oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının bir süre ve belirli bir ölçüde karşılayan geçici destek işsizlik sigortası olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik sigortası kapsamında olan kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarı ise işsizlik maaşı veya işsizlik ödeneği olarak adlandırılır. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemidir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ KEZ ALINIR?

5510 sayılı Kanununun 4/1-a (SSK) kapsamında olanlardan bir işveren bağlı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar (Örneğin,Banka Çalışanları) işsizlik sigortası kapsamındadır.İşsizlik maaşına hak kazanmanın şartları ve ne kadar süre ile işsizlik maaşı alınacağı bellidir. Buna göre, İşten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı verilir.

İşsizlik maaşının 2 defa, 3 defa ya da pekçok kez alınmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bunun için unutulmaması gereken noktalardan biri, kişinin işsizlik maaşı alma süresinin bitmesinin ardından tekrar işsizlik maaşından yararlanma şartlarına haiz olması gerektiğidir.

İşsizlik maaşından yararlanma şartı 3 yıl içinde en az 600 gün çalışma olduğuna göre, kişi ilk defa işsizlik maaşı aldıktan sonra, ikinci defa işsizlik maaşı alabilmek için tekrar 600 gün çalışmalıdır.

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