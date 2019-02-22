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2019'da Vatandaş Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Sözcü yazarı Dr. Nedim Türkmen, Türkiye'de 2019 yılında vatandaşların toplam 756.5 milyar TL vergi ödeyeceğini belirtti.

2019'da Vatandaş Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Sözcü yazarı Dr. Nedim Türkmen, Türkiye'de 2019 yılında vatandaşların toplam 756.5 milyar TL vergi ödeyeceğini belirtti.

22 Şubat 2019 Cuma 08:27
2019'da Vatandaş Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurucusu, Dr. Nedim Türkmen, Sözcü'de "Bu yıl 756.5 milyar lira vergi ödeyeceğiz" başlığıyla yayımlanan yazısında "2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için harcama yapılamaz dolayısıyla bütçe fazla verir. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi referandum yapılan 2017 yılında 47.8 milyar TL açık verdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılan 2018 yılında ise bütçe açığı 72.6 milyar TL gibi rekor seviyeye ulaştı" ifadesini kullandı.

"Ne yazık ki, bu yıl da yerel seçimler var, 2019 yılı bütçesinin ne kadar açık vereceğini 2020 yılının başlarında hep beraber görmüş olacağız. Benim tahminim, 2019 yılı bütçe açığının, harcamaların seçim nedeniyle hızla yükseldiği ancak vergi gelirlerinin bu hıza yetişemediği bir yıl olacağı ve dolayısıyla 2018 yılında verilen bütçe açığından daha fazla bir bütçe açığı verileceği şeklinde" diyen Türkmen, şöyle devam etti:

"Adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulan sistem, tüketicilerin omuzları üzerinde yükselmektedir.

Bütçenin vergi geliri hedefini tutturabilmesi; tamamen tüketicilere bağlı hale gelmiştir.

'TÜKETİCİLER DAHA FAZLA İÇKİ İÇMELİ, DAHA FAZLA TÜTÜN KULLANMALI'

Tüketiciler daha fazla araç almalı, daha fazla akaryakıt tüketmeli, daha fazla içki içmeli, daha fazla tütün kullanmalı, daha fazla cep telefonu satın almalı ve konuşmalı ve daha fazla ithal ürün kullanmalıdır.

Türk vergi sisteminin dramatik halini gösteren en somut örnekler olarak, içilen dört kadeh içkinin üç kadehinin vergiye, bir paket sigaradaki 20 dal sigaranın 17'sinin vergiye gittiğini hatırlatarak bahsi kapatalım."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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2019 da vatandaş kadar vergi ödeyecek
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