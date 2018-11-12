2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye 2018 yılında, son 15 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayı itibari ile yıllık % 25.24 oranında arttı. Merkez Bankası’nın (TCMB) 2018 yılı yıl sonu enflasyon tahmini ise % 23.5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyondaki bu gelişmeler dikkate alındığında 2019 yılında uygulanacak asgari ücrete de en az yüzde 25 oranında artış olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

2019 yılında uygulanacak asgari ücret aralık ayında belirlenecek. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında % 30, 2017 yılında % 7.92 oranında artırıldı. 2017 yılında % 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret % 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon % 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu için % 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az % 25 oranında artırılması söz konusu olabilecek.

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