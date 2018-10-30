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2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyondan fazla kişi asgari ücret ile çalışıyor. Son günlerde yükselen döviz kuru nedeniyle iyice eriyen, birçok ürüne gelen peşpeşe zamlar ile gittikçe değer kaybeden asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı konusunda büyük bir merak var. Hükümet yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasalar da işçi sendikaları taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

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2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyondan fazla kişi asgari ücret ile çalışıyor. Son günlerde yükselen döviz kuru nedeniyle iyice eriyen, birçok ürüne gelen peşpeşe zamlar ile gittikçe değer kaybeden asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı konusunda büyük bir merak var. Hükümet yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasalar da işçi sendikaları taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

30 Ekim 2018 Salı 09:20
2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyondan fazla kişi asgari ücret ile çalışıyor. Son günlerde yükselen döviz kuru nedeniyle iyice eriyen, birçok ürüne gelen peşpeşe zamlar ile gittikçe değer kaybeden asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı konusunda büyük bir merak var. Hükümet yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasalar da işçi sendikaları taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

Ülkemizde çeşitli sektörlerde çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı hükümetten gelecek asgari ücret açıklamasına kilitlendi. Henüz bir açıklama yapılmasa da işçi sendikaları talep ettikleri ücretleri basın açıklamaları yoluyla yetkililere iletmeye çalıışıyor.

2017 ve 2018 yılları için yapılan zam oranlarını dikkate alarak açıklama yapanlar 2019 yılı için yapılacak zamda önceki yılların oranları baz alınırsa asfari ücretlinin büyük sıkıntı yaşanacağını ifade ediyorlar. Bu nedenle Enflasyon oranının üzerinde bir zam için ısrar ediyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan enflasyon verisi %24,52 olarak açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerini bir beklenti raporu ile açıkladı. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranını %17 olarak tahmin ediyor.

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi sendikaları ve temsilcileri asgari ücrete en az %25 oranında zam yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu oranda zam yapılırsa 2019 yılında asgari ücret 2000 TL olacak ancak birçok uzmanın ortak görüş olarak 2019 yılında yapılacak zam oranını tahmin etmek için geçmiş yıllarda yapılan %10-12 oranındaki zam oranının dikkate alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Eğer uzmanların tahminlerine göre %10-12 oranında zam yapılırsa 2019 yılında asgari ücret 1850 TL civarında olacak.

İşçi temsilcileri, olması gereken asgari ücret ile birlikte asgari ücret zammının 2018 yılının Aralık ayında verilmesi gerektiğini de savunuyorlar. ABD ile Türkiye arasında yaşanan Ekonomik krizin hala bitmediğini ifade eden işçi temsilcileri, Rahip Brunson'ın serbet tutuklanması zamlara ve döviz kurunun yükselmesine neden olduysa, Brunson serbet bırakıldığında zamlar geri çekilmeli, döviz kuru düşmeliydi yorumları yapıyorlar. Ancak ne zamlar geri çekilde ne de döviz kuru düşmedi. Bu durumda zamlar ocak ayına bırakılmamalıdır şeklinde beyanlarda bulunuyorlar.

ASGARİ ÜCRETİ KİM BELİRLİYOR?

24 Haziran seçimlerinden önce asgari ücreti belirleyen komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisine ve dolayısıyla Başbakanlığa bağlı idi. Başbakanlık nezdinde ilgili bakanlıklar çalışmaları yürütüyordu ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile birlikte asgari ücret belirleme komisyonu direkt olarak Cumhurbaşkanına bağlandı. Yani asgari ücret zammı ile ilgili komisyondan çıkan karar yeterli olmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sözü ne ise, hangi rakamın altına imza atarsa o rakam asgari ücretliye yansıtılacak.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu İşçi Temsilcileri, İşveren Temsilcileri ve Kamu Temsilcilerinden oluşan 15 kişilik ekipten oluşuyor. İşçi ve iş veren temsilcileri Türk-iş ve TİSK sendikaları tarafından oluşturulurken kamu temsilcisi olarak nitelendirilen temsilciler hükümet tarafından belirlenen kişiler oluyor. Haliyle bu keşiyi de Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

Asgari Ücret Belirleme komisyonu Aralık ayında görüşmelere başlayıp, yine Aralık ayında bitecek. Yeni yıla girmeden asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. 

2006 yılından bugüne kadar yıllara göre asgari ücret artışlarını gösteren bir tablo hazırladık.

İŞVERENLER ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA NE DİYOR?

Asgari ücret belirleme komisyonunda 5 temsilcisi bulunan TİSK yetkilileri de enflasyon ve ekonomik kriz karşısında asgari ücretin eridiğini kabul ediyor ve zam yapılırken işveren maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyorlar. İşverenler devletten prim teşviklerinin devam etmesini talep ediyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
2019 asgari ücret kadar olacak
Yorumlar
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Xxx 53 dakika önce

Tayyibe kaldiysa kara gunlere kaldik verecegin zam simdiden belli 1800 akcomarlarda alkislar waw super zam oo super zam diye yalakalik yaparlar tayyipde cikar 1800 neyinize yetmyiyor der adam 75 milyar zam alir 1800 cok gorur.bizim akcomarlarda alkis tutarlar.bu millet hak ediyor valla hak ediyor verin tayyibe ondan sonra galyin para yetmiyor diye

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yyy 22 dakika önce

Herşey cocukalrimiz icin ulkenin geleceği cocuklarimjzi daha iyi yetistirmemiz için ekonomik krizin bitmesi icin refah bir hayat icin herşey asgari ucrette bitihor elinizi vicdaniniza koyup dusunun artik

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