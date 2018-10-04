2019 Asgari Ücret Hakkında Flaş Açıklama!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan Ekonomik Yaptırım krizi sonrasında yükselen döviz kuru nedeniyle art arda gelen zamlar en çok asgari ücret ile çalışan vatandaşları etkiledi. Her geçen gün temel ihtiyaç malzemelerine gelen zamlar nedeniyle adeta vatandaşın beli büküldü.

Asgari ücretli çalışan personellerin büyük umutla ve heyacanla bekledği 2019 yılı asgari ücret görüşmeleri yıl sonunda Aralık ayında başlayacak. 2017 yılında yapılan görüşmelerde 2000 TL isteyen çalışanların ve sendikaların bu isteği gerçekleşmemişti. Asgari ücret 1400 liradann 1604 liraya çıkartılmıştı.

Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve fiyatlardaki yüksek zamlar ile enflasyondaki rekor seviye göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücretliyi 2019 yılında zor günler bekliyor ve 2000 lira olması istenen tutar bile kurtarmayacak gibi görünüyor. Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin asgari ücret konusunda TV1 kanalına açıklamalarda bulundu ve Tüm-İş Konfederasyonu'nu tarafından öngörülen Asgari ücret tutarını kamuoyu ile paylaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonun yapısına tepki gösteren ve komisyonda işçi temsilcilerinin de bulunması gerektiğini ifade ederek açıklamasına başlayan Şahin, 2019 yılı için asgari ücrette düşünülen 1800-1850 gibi rakamların olduğunu söyledi. Şahin bu rakamların kesinlikle kabul edilemez rakamlar olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISU UYGUN DEĞİL

Komisyonun yapısına dair eleştirilerde bulunan Şahin açıklamasına şöyle devam etti;

"Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Bir kere komisyonun üyeleri bu iş için doğru değil. Bu komisyonda asgari ücretle geçinen hiç kimse yok. Komisyonda işçi temsilcilerinin de bulunması gerekiyor.Asgari ücretle geçinme becerisini gösteren birisinin o komisyonda mutlaka olması gerekir. İşçi temsilcileri yok. Komisyonun üyeleri ve üye yapısı doğru değil." dedi.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 2200 TL OLMALI

2019 yılında asgari ücretin en az 2200 lira olması gerektiğini ifade eden Şahin açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Son iki aydır yapılan zamlar işçinin aldığı tüm zammı eritti. Dövizdeki artış bahane edilerek yapılan zamlar maaşları eritti. Yılbaşında yapılacak bir zam işçi tarafından kullanılamayacak derecede eridi. Dolayısıyla düşünülen 1800-1850 TL gibi rakamlar kesinlikle yanlıştır. 1604 lira düştü 1200 liraya. En az 2200 lira olmalıdır. Şayet bu düşünülmüyorsa yapılan bütün zamlar geri çekilsin. Eski haline dönsün. Biz 1604'e de razıyız." ifadelerini kullandı.

Şahin şu şekilde devam etti:

"Asgari ücret komisyonuna katılan kişilerin işçi temsilcilerinin göstermelik kaş çatmaları ve halka dönük şovlarına inanmıyoruz. Eğer samimilerse işçinin yerine kendisini koyup ona göre kararın altına imza atmaları ya da atmamaları gerekir. Bizim talebimizin karşılanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkililerimiz de son iki aydır yapılan zamların farkındalar. Bu rakamlarla geçinilemeyeceğini biliyorlar."

13 MİLYON İNSANI VE AİLESİNİ ETKİLEYECEK

Şahin , "Bununla geçinen 13 milyon insan var. 13 milyon aile.Bu kadar kişinin bu rakamla geçinmeleri mümkün değil. Bu talebin karşılanması gerekiyor, aslında bu bir talep de olmamalı. Ordan ölçümler yapılmalı. Fakirlik ve yoksulluk sınırı belli. Ülkeye yakışan da budur. Sosyal yaranın derinleşmemesi adına en az 2200 lira asgari ücreti Tüm-İş Konfederasyonu adına talep ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.