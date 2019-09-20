2018 YILI GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ BELLİ OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, gelir dağılımı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre gelir dağılımı ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 5 bin 441 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde en çok yoksulluk oranının konuşulduğu görüldü. Gelir dağılımı eşitsizliğinin ise köşe yazarlarının gündeminde bir hayli yer aldığı gözlendi. 2017 yılına bakıldığında ise gelir dağılımı konusunun 4 bin 725 haber ile basın haberiyle konuşulduğu belirlendi.

Yükseköğretim Mezunlarının Yüzde 2,2’si Yoksul

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 24 bin 199 TL oldu. Araştırma 2018 yılı verilerini ortaya koyarken, geçen yıl Gini katsayısının 0,408 olduğu tahmin edildi. ( Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder.) Sürekli yoksulluk oranına bakıldığında ise bu oranın yüzde 12,7 olduğu kaydedildi. Yükseköğretim mezunlarının yoksulluk oranına ise yüzde 2,2 olarak gözlendi. 2018 yılında kendi konutunda oturanların nüfusa oranı yüzde 59 olarak saptandı.

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