2018 Yılı Asgari Ücret Tutarı Hakkında Son Dakika Açıklaması

Bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken asgari ücret meselesine değindi.

Gölcük'e gelen Kılıçdaroğlu, burada Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Yunan bakanın Ege adaları ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gsötererek, "Yunanistanlı Savunma Bakanı ile girdikleri diyalogdan bahseden Kılıçdaroğlu, "Ege adalarının 18’ini işgal etti. Dile getiriyorum. Benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun, bu bir ada ile ilgili cümle kur. Yunanistan savunma bakanı bana, ‘gel de al' diyor. 2019’da geleceğim. O adaların tamamını alacağım. Bir dönem bunlar Kıbrıs için de ‘gel al’ diyorlardı, rahmetli Ecevit çıktı gitti aldı. Nokta. Korkudan cevap dahi veremiyor. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana millilikten bahsetmesin. Ben orada gerekirse şehit olurum ama toprağımı korurum. Vatanım için her şeyi yaparım. Ege adalarının 18’e Yunanlılar askeri birliklerini kuracaklar, ben bunu dile getireceğim, tek bir cümle etmeyeceksin. Hani milliydi bu işler. Millilik tek kum tanesine bile sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Açıklaması

Asgari ücretin net 2 bin lira olması gerektiğini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Daha önce bin 500 olsun dedim, kıyamet koptu. Bizim tüm belediyelerimizde net bin 500 lira. Erzurum’un en küçük Çat belediyesi asgari ücreti yapıyorsa, hükümet bunu niye yapamıyor. Asgari ücret net 2 bin olmalı. ’Para bulamayız’ diyorlar, para var kardeşim, Türkiye zengin bir ülke. Bu para fazlaysa, o zaman bakanlar, vekiller bir ay iki bin lira ile geçinsinler. Sanki iki bin lira çok fazla" dedi.

TİSK 1893 Lira Çok Dedi

Önceki gün işveren kesiminin başkanlığında toplanan komisyon sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, şöyle konuştu: "2018 yılında hedeflenen enflasyonu dikkate aldığımızda bir açmazdayız. Bugün Kalkınma Bakanının hazırladığı raporu tekrar gözden geçireceğiz, ona göre son toplantıda gerekli düşüncelerimizi söyleyeceğiz."

Türk-İş'in beklentisini yüksek mi buldunuz?" sorusu üzerine Koç açıklamasının devamında, "Çok yüksek. Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil." dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da net bin 893 lira 90 kuruşluk tekliflerinin arkasında olduklarını söyledi. Toplantının ardından Önder, "Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. İki tarafın taleplerini değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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