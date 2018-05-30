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2018 TUS 1. Dönem EK Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklandı.

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2018 TUS 1. Dönem EK Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklandı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:49
2018 TUS 1. Dönem EK Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden bugün yapılan duyuruda adayların ais.osym.gov.tr adresinden sonuçlara erişim sağlayabileceği bildirildi. Resmi duyuruya aşağıdan göz atabilirsiniz.

DUYURU

(30 Mayıs 2018)

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TUSTus Sonuçlar
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