2018 Ocak Ayı Öğretmen Maaş Tablosu (Derece ve Hizmet Yılına Göre)

2018 yılına girmemiz ile birlikte memurlar maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Her ayın 15'inde maaş alan memurlar ayın 14'ü geldiğinde internet üzerinden maaş bordrolarını araştırmaya başladı. Biz de Ocak 2018'de bir öğretmenin ne kadar maaş alacağını hizmet yılına ve derecelerine göre hesapladık. İşte Ocak 2018'de çalışma yılı ve kadro derecesine göre bir öğretmenin alacağı maaş miktarı.

Unvan De rece Hizmet Yılı Ocak Maaşı Uzman Öğretmen 1-4 25 3.961 Öğretmen 1-4 25 3.756,5 Öğretmen 2-1 21 3.666,5 Öğretmen 3-1 18 3.608,5 Öğretmen 4-1 15 3.559,5 Öğretmen 5-1 12 3.432 Öğretmen 6-1 9 3.378,7 Öğretmen 7-1 6 3.348 Öğretmen 8-1 3 3.336 Öğretmen 9-1 3.294,8

* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 205 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

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