Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Ocak Ayı Öğretmen Maaş Tablosu (Derece ve Hizmet Yılına Göre)

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde öğretmenler ne kadar maaş alacak? Kadro derecesi ve hizmet yılına göre öğretmenin alacağı maaş haberimizin devamında.

banner396

2018 Ocak Ayı Öğretmen Maaş Tablosu (Derece ve Hizmet Yılına Göre)

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde öğretmenler ne kadar maaş alacak? Kadro derecesi ve hizmet yılına göre öğretmenin alacağı maaş haberimizin devamında.

14 Ocak 2018 Pazar 09:46
2018 Ocak Ayı Öğretmen Maaş Tablosu (Derece ve Hizmet Yılına Göre)

2018 yılına girmemiz ile birlikte memurlar maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 

Her ayın 15'inde maaş alan memurlar ayın 14'ü geldiğinde internet üzerinden maaş bordrolarını araştırmaya başladı. Biz de Ocak 2018'de bir öğretmenin ne kadar maaş alacağını hizmet yılına ve derecelerine göre hesapladık. İşte Ocak 2018'de çalışma yılı ve kadro derecesine göre bir öğretmenin alacağı maaş miktarı.

Unvan

De

rece

 Hizmet Yılı Ocak Maaşı
Uzman Öğretmen 1-4 25 3.961
Öğretmen 1-4 25 3.756,5
Öğretmen 2-1 21 3.666,5
Öğretmen 3-1 18 3.608,5
Öğretmen 4-1 15 3.559,5
Öğretmen 5-1 12 3.432
Öğretmen 6-1 9 3.378,7
Öğretmen 7-1 6 3.348
Öğretmen 8-1 3 3.336
Öğretmen 9-1 3.294,8

* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 205 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

Memur haberlerinden ve daha fazlasından anında haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
öğretmen MaaşıSon DakikaMaaş Ne KadarUzman ÖğretmenMaaş Bordrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması
KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması
Sağlık Sen'den Sağlık Personeli Alımı Hakkında Son Dakika Açıklaması
Sağlık Sen'den Sağlık Personeli Alımı Hakkında Son Dakika Açıklaması
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim