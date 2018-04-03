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2018 Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mart ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0.00 artış gösterdiği, aralık ayına göre bu rakamın yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 oranında arttığı belirtildi.

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2018 Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mart ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0.00 artış gösterdiği, aralık ayına göre bu rakamın yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 oranında arttığı belirtildi.

03 Nisan 2018 Salı 09:51
2018 Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mart ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0.99 artış gösterdiği, aralık ayına göre bu rakamın yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 oranında arttığı belirtildi.

TÜİK duyurusunda en yüksek artışın gıda ile alkolsüz içecekler grubunda olduğu belirtilirken, yıllık en fazla artışın yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleştiği belirtildi.

TÜİK duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış %15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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