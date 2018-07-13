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2018 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu!..

Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti. İşte 2018 Kurbanlık Fiyatları...

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2018 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu!..

Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti. İşte 2018 Kurbanlık Fiyatları...

13 Temmuz 2018 Cuma 08:36
2018 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu!..

Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Buna göre yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 625 TL oldu. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti.

kurbanlÄ±k ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

2018 Kurbanlık Fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl da kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti. 

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti.

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Tunç, buna göre küçükbaş kurbanlıkların ortalama 1,000 TL, büyükbaş kurbanlıkların ise ortalama 7,000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini de dile getirmişti.

Kaynaklar;
HaberTürk
AA
DHA

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Son Güncelleme: 13.07.2018 08:44
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