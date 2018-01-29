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2018 Kıdem Tazminatına Zam Geldi (Kıdem Tazminatı Hesaplama)

Yeni yılın ilk ayının geride kalması ile birlikte kıdem tazminatına gelen zam miktarı da belli oldu. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına ne kadar zam geldi?

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2018 Kıdem Tazminatına Zam Geldi (Kıdem Tazminatı Hesaplama)

Yeni yılın ilk ayının geride kalması ile birlikte kıdem tazminatına gelen zam miktarı da belli oldu. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına ne kadar zam geldi?

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:32
2018 Kıdem Tazminatına Zam Geldi (Kıdem Tazminatı Hesaplama)
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2018 yılının gelmesi ile birlikte memur, işçi, emekli maaşlarına zam gelirken kıdem tazminatına da zam geldi. Memur maaşına endeksli olan kıdem tazminatı, yeni yılda gelen zamla birlikte arttı.

Kıdem tazminatı, SSK'lı olarak çalışan personellerin güvencesi niteliğindedir. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz olarak en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret olarak hesaplanmaktadır.

Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli olarak hesaplanmaktadır. Ocak 2018'den itibaren memur maaşı zamlandığı için bu tavan ücret te yükseldi.

Tazminat tavanı memur zammı ile, 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5 bin 2 lira olarak personellere ödenecek. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek personel askere gitmek için işten ayrılıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır.

Bakan'dan Açıklama

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçtiğimiz hafta kıdem tazminatı ve taşerona kadro sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz."Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır. Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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