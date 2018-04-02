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2018 Genç Çiftçi 30 Bin TL Hibe Desteği Başvuruları Başladı (Başvuru Şartları ve Projeler)

2018 yılı Genç Çiftçi hibe desteği başvuruları bugün başladı. Tarım Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında genç çiftçi hibe başvuru şartları ve başvuru detaylarına yer verildi. Peki genç çiftçi hibedesteğine kimler başvurabilir? 2018 genç çiftçi 30 bin TL hibe başvuruları nasıl yapılır?

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2018 Genç Çiftçi 30 Bin TL Hibe Desteği Başvuruları Başladı (Başvuru Şartları ve Projeler)

2018 yılı Genç Çiftçi hibe desteği başvuruları bugün başladı. Tarım Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında genç çiftçi hibe başvuru şartları ve başvuru detaylarına yer verildi. Peki genç çiftçi hibedesteğine kimler başvurabilir? 2018 genç çiftçi 30 bin TL hibe başvuruları nasıl yapılır?

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:03
2018 Genç Çiftçi 30 Bin TL Hibe Desteği Başvuruları Başladı (Başvuru Şartları ve Projeler)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilere yönelik yapılan genç çiftçi 30 bin TL hibe desteği için başvurular bugün alınmaya başladı.

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmesinin ardından genç çiftçi projesi başvurularının 2 Nisan 2018 gününden itibaren alınmaya başlanacağına yer verildi. 2 Nisan tarihinin gelmesinin ardından beklenen açıklama geldi ve 2018 yılı genç çiftçi hibe desteği projesi başvurularının internet üzerinden alınmaya başladığı belirtildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde genç çiftçi başvuru şartları hakkında şu ifadelere yer verildi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil)
  • Okur-yazar olmak.
  • Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.
  • Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.
  • Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.
  • Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
  • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.
  • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.
  • Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.
  • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.
  • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
  • Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak

HANGİ PROJELERE DESTEK VERİLİR?

  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
  • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
  • İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
  • Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
  • Kapama meyve bahçesi tesisi,
  • Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,
  • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
  • Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,
  • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
  • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
  • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

BAŞVURU

Genç Çiftçi hibe desteği projesi için başvurular (gencciftci.tarim.gov.tr) internet adresinden alınmaktadır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır. ç) Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.

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Ali 6 saat önce

Simdi 300 koyun projesine basvurduktan sonra bunada basvurabilirmiyiz sıkıntı olur mu

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Bosluk 6 saat önce

Bu gidişle zaten tarıma geri döneceğiz

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Mehmet 5 saat önce

Benim anlamadığım konu bu hibeden yararlanmak için bag-kur u olmasımı gerekli

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Remzi 5 saat önce

Adamın okula devam ettiği sonradan öğrenilirse cezai işlem yapılacak diyorsunuz. Bu ne densizlik amacınız ceza kesmek mi yoksa kalkındırmak mı ? Rızkı veren Allah'tır bakan. Kula minnet eylemeyiz.

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Z 1 saat önce

He babam he. Hibe diye bisey yok degilmi kosgeb kredileri gibi bu da. Sadece hayvana yem verecegin olugun parasini verecek hibe verdim de siz calismadiniz diyecek. Haa bu arada sirket kurdurup vergi ile zaten issiz insanlarin girtlagina binmeyi de ihmal etmeyecek. Hakikaten saglam tezgah

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Z 60 dakika önce

Anlamadigim neden kendi vatandasiniza birde sanki iyilik yapiyormus gibi susleyip kazik atiyorsunuz. Sikiyosa gidin uluslararasi sirketkere yapsaniza

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