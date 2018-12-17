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2018 Eylül İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik eylül ayında % 11.4 oldu.

2018 Eylül İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik eylül ayında % 11.4 oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50
2018 Eylül İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik eylül ayında % 11.4 oldu.
 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile yüzde 21,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.  

İSTİHDAM ORANI  YÜZD 47,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2018 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 598 bin kişi artarak 32 milyon 813 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda da 0,4 puanlık artışla yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2017, Eylül 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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2018 eylül işsizlik rakamları açıklandı
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Hasan 14 saat önce

Universiteyi bitirdim 8 aydır asgari ücrete bile iş bulamıyorum onu yaz medya

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Yalaaaaaaaaaan 13 saat önce

İstihdamı artırmışlar, seveyim yalanınızı...

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Emrah 9 saat önce

15 Temmuz’da vatan için herkes sokağa döküldü iki ay sokakta yattılar bunu bir günde kendileri için yapsalar keşke

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