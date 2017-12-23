2018'de Ebe ve Hemşire Dışında Kaç Sağlık Personeli Alımı Olacak? TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık bakanlığı bütçe görüşmelerinde geçtiğimiz gün Bakanlığa kaç personel alımı yapılacağı konusunda açıklama gelmişti. Gelen açıklama 2018 yılında Bakanlığın toplamda 36 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu açıklamada sadece ebe, hemşire ve doktor alımına yer verilmiş ve diğer sağlık personeli alımları hakkında bir açıklama gelmemişti.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, binlerce sağlık personelinin merak ettiği 2018 yılı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a yazılı bir soru önergesi verdi. CHP'li İrgil, önergede, Sağlık Bakanı Demircan’ın Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde 2018 yılında en az 36 bin sağlık personeli ataması yapılacağını belirttiğini ve “9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz, onlar zaten otomatik, mecburi hizmetten dolayı alıyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz”dediğini hatırlattı. İrgil, atama bekleyen binlerce sağlık personeli olduğunu belirterek bu branşları da tek tek sıraladı.

Sadece Ebe ve Hemşire Alımı Açıklaması Geldi

İrgil önergenin gerekçesinde; “Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri, Acil Tıp Tekniker ve Teknisyenleri, Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri, Ameliyathane Teknikerleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Tıbbi Sekreterler, Fizik Tedavi Teknikerleri, Diyetisyenler, Hasta Bakım Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Odyometri Teknikerleri, Elektronörofizyoloji Teknikerleri, Radyoterapi Teknikerleri, Röntgen Teknikerleri, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Teknikerleri, Yaşlı Bakım Teknikerleri, Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri, Eczane Teknikerleri, Diş Protez Teknikerleri, Patoloji Teknikerleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, Çocuk Gelişimciler, Hidroterapi Teknikerleri, Ortopedi Teknisyenleri, Optisyenler, Biyologlar, Psikologlar, Sağlık Fizikçileri, Dil Konuşma Terapistleri, Fizyoterapistler, Ergoterapistler atama müjdesi beklerken Bakan Demircan sadece ebe ve hemşire atamasından söz etti” dedi.

Bakan Demircan'a Sorulan Sorular

-Sağlık Bakanlığı 2018 personel alımı meslek ve branşlar ile atama sayılarına ilişkin ne zaman açıklamada bulunacaktır?

-2018 bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve onaylanan Sağlık Bakanlığı’nın, 2018 sağlıkçı atamalarına ilişkin bir açıklamada bulunmamasının nedeni nedir? Bakanlık personel alımı için henüz detaylı bir planlama yapmamış mıdır?

-2018 yılı içinde sağlık alanında toplam kaç atama yapılacaktır?

-Bu atamalar hangi tarihlerde yapılacaktır?

-Bu atamalarda; hangi meslek ve branş gruplarında kaç kişinin ataması yapılacaktır?

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından atama beklediğiniz bölümü paylaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz.

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