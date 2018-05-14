2018 Bedelli Askerlik İçin Yeni Kampanya: #BedelliAskerlikistiyoruz (Bedellide Son Gelişmeler)

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde yeni kampanya başlattı.

Zaman zaman Twitter üzerinde bedelli askerliğin çıkması için kampanya başlatan vatandaşlar, bugün de #BedelliAskerlikistiyoruz etiketi ile paylaşım yapıyor.

Kısa süre içinde 20 bin den fazla kişi paylaşım yaparak bedelli askerliğin çıkmasını istiyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderiler şu şekilde;

#BedelliAskerlikistiyoruz 2 ay sora doğacak oğlumun yaninda olmak icin.

"Bedelli açıklaması gelecek inşallah. Hissediyorum.

MEDYA BİZİ KONUŞUYOR

MEDYA ANKET YAPIYOR

MİLLET VEKİLLERİ TEKLİF VERİYOR

SÜREKLİ GÜNDEMDEYİZ FARKINDA MISINIZ?

GEÇEN SENEYİ HATIRLAYIN!

BÖYLE MİYDİ?

Bedellinin "B" si yoktu gündemde!

#BedelliAskerlikistiyoruz ben sevdiğimi kır çiçeği gibi avucumda değil, bir kurşun yarası gibi yüreğimde saklarım. Demiş ünlü yazar şair filizof matematikçi fizikçi kimyager astronot alim ermiş rapci popcu arabeksin kralı kimdilan bu adam unuttum. Kısacası bedelli istiyoruz.

Her zaman söyledim yine söylüyorum cesur bir vatanperver olarak vatanım için gözümü kırpmadan 20 bin TL ödemeye hazırım.

BEDELLİ HAKKINDA SON GELİŞMELER

Nurettin Canikli'nin Açıklaması:

AK Parti Grup toplantısı öncesinde bölgede hazır bulunan basın mensuplarının sorularına yanı veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerin tartışmalı konusu olan bedelli askerlik ile ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.

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