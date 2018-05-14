Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Bedelli Askerlik İçin Yeni Kampanya: #BedelliAskerlikistiyoruz (Bedellide Son Gelişmeler)

Bedelli askerlik bekleyen binlerce vatandaş, internet üzerinden bu konunun gündeme gelmesi için kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada kısa sürede on binlerce mesaj atıuldı.

banner396

2018 Bedelli Askerlik İçin Yeni Kampanya: #BedelliAskerlikistiyoruz (Bedellide Son Gelişmeler)

Bedelli askerlik bekleyen binlerce vatandaş, internet üzerinden bu konunun gündeme gelmesi için kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada kısa sürede on binlerce mesaj atıuldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:41
2018 Bedelli Askerlik İçin Yeni Kampanya: #BedelliAskerlikistiyoruz (Bedellide Son Gelişmeler)

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde yeni kampanya başlattı.

Zaman zaman Twitter üzerinde bedelli askerliğin çıkması için kampanya başlatan vatandaşlar, bugün de #BedelliAskerlikistiyoruz etiketi ile paylaşım yapıyor.

Kısa süre içinde 20 bin den fazla kişi paylaşım yaparak bedelli askerliğin çıkmasını istiyor.  Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderiler şu şekilde;

#BedelliAskerlikistiyoruz 2 ay sora doğacak oğlumun yaninda olmak icin.

"Bedelli açıklaması gelecek inşallah. Hissediyorum.

MEDYA BİZİ KONUŞUYOR
MEDYA ANKET YAPIYOR
MİLLET VEKİLLERİ TEKLİF VERİYOR
SÜREKLİ GÜNDEMDEYİZ FARKINDA MISINIZ?

GEÇEN SENEYİ HATIRLAYIN! 

BÖYLE MİYDİ?

Bedellinin "B" si yoktu gündemde!

#BedelliAskerlikistiyoruz ben sevdiğimi kır çiçeği gibi avucumda değil, bir kurşun yarası gibi yüreğimde saklarım. Demiş ünlü yazar şair filizof matematikçi fizikçi kimyager astronot  alim ermiş rapci popcu arabeksin kralı kimdilan bu adam unuttum. Kısacası bedelli istiyoruz.

Her zaman söyledim yine söylüyorum cesur bir vatanperver olarak vatanım için gözümü kırpmadan 20 bin TL ödemeye hazırım.

BEDELLİ HAKKINDA SON GELİŞMELER

Nurettin Canikli'nin Açıklaması:

AK Parti Grup toplantısı öncesinde bölgede hazır bulunan basın mensuplarının sorularına yanı veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerin tartışmalı konusu olan bedelli askerlik ile ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.

BEDELLİ ASKERLİK HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
Bedelli çıkacak MıHaberBedelli AskerlikSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cc 2 saat önce

seçimden önce çıkar inş.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İŞCİ 1 saat önce

ÇIKARIN ARTIK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
30 Bin TL Ücretle! 1 Ay Boyunca Gezecek Profesyonel Turist Alınacak! Başvurular Başlıyor
30 Bin TL Ücretle! 1 Ay Boyunca Gezecek Profesyonel Turist Alınacak! Başvurular Başlıyor
İşadamı Pazarı Satın Aldı-Tüm Vatandaşlara Bedava Dağıttı
İşadamı Pazarı Satın Aldı-Tüm Vatandaşlara Bedava Dağıttı
Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..
Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim