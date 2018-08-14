2018 basın çalışanları istatistikleri açıklandı

BİK, 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların sayılarına, asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, sarı basın kartı sahipliği, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayılarına dair 2018 yılı verilerini açıkladı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl açıklanan istatistiklerde engelli ve emekli fikir işçilerinin de sayılarına dair bilgiler de yer aldı. Yine önceki yıllarda detaylı olarak verilmeyen eğitim durumları verileri; ilköğretim, lise, ön lisans, iletişimle ilgili ön lisans, lisans, iletişim fakültesi mezunu, yüksek lisans, doktora şeklinde ayrılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Erzincan ve Samsun, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdamda lider



Ülkemizde, resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2018 yılı itibarıyla 1.116 oldu. Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 8.683 kişi. Bu sayının 5.957’sini erkek çalışanlar, 2.726’sını kadın çalışanlar oluşturdu. Sarı basın kartı sahibi olarak 3.667 kişi çalışmaktadır. Sarı basın kartı sahibi 1.572 kişi İstanbul’da yaşıyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 92 kişi, resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde çalışıyor. İstanbul’da işbaşı eğitim programı kapsamında basın çalışanı bulunmaması dikkat çekici bir sonuç olarak görünüyor. Erzincan ve Samsun, İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller olurken, bu illeri Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Hakkari, Kilis ve Van takip etti.

Çalışan engelli sayısı 56, emekli sayısı ise 1.128

Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı verilere göre bu yıl ilk defa, resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda çalışan engelli ve emekli sayılarına da yer verildi. Verilere göre bu yayınlarda çalışan engelli sayısı 56, emekli çalışan sayısı ise 1.128.

Verilerden hareketle eğitim tablosu şöyle şekillendi; 1.370 kişi üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun. Yine iletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup, basın sektöründe çalışanların sayısı 234. Resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda 1.217 ilköğretim mezunu, 3.590 lise mezunu, 834 ön lisans, 2.669 lisans mezunu bulunuyor. Yüksek lisans yapmış çalışan sayısı 130 olurken, doktorasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 9 olarak verilere yansıdı.

BİK, resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarla ilgili istatistikleri, düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği amaçlı görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde BİK ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortak çalışmaları neticesinde, resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınlara ilişkin olarak BİK tarafından hazırlanarak TÜİK’in kontrolünden geçen ve iki bine yakın süreli yayını kapsayan istatistiki veriler, 26 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri Haber Bülteninde ilk kez yer almış ve bu veriler sektörde epey ses getirmişti.

Basın İlan Kurumu’nun 2018 yılına ait fikir işçilerine dair detaylı istatistik tablosu ektedir. TABLO İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynaklar; http://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumu-2018-basin-calisanlari-istatistikleri-aciklandi/

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