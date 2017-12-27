2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret görüşmelerinde tarafların uzlaşması için devreye girdi. Geçtiğimiz yıl emekli promosyon ücretleri konusunda bankalar ve hükümet arasında uzun süre pazarlık söz konusu olmuş Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle emekli promosyon ödeme sürecinin başlaması söz konusu olmuştu.

TİSK 1893 TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ

Bu yıl işçi, işveren ve hükümet taraflarının oluştuğu asgari ücret tespit komisyonunda pazarlıklar sürüyor. Türk-İş tarafından teklif edilen 1893 TL'lik teklif, işveren kesimini temsil eden TİSK tarafından oldukça yüksek bulundu. TİSK , geçtiğimiz yıllarda verilen asgari ücret desteğinin sonlanacağını hatırlatarak, hali hazırda işverene 100 TL'lik bir yük bineceğini bu yüzden zam oranlarının bu konular dikkate alınarak görüşülmesi gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Hükümet cephesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise asgari ücret konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Asgari ücretin bir denge ücreti olduğunu söyleyen Bakan, iki tarafında masadan memnun ayrılacağı bir anlaşma umut ettiklerini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücret konusunda net kararı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

BAŞBAKAN İŞÇİ-İŞVEREN KESİMİNİ TEMSİL EDEN SENDİKALARLA GÖRÜŞECEK

Komisyon, son toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başlanlığında gerçekleştirecek. Bu görüşmeden önce Başbakan Binali Yıldırım'ın işçi kesimini temsil eden Türk-İş ve İşveren kesimini temsil eden TİSK ile görüşmeler yapması bekleniyor. Sizce Asgari Ücret 2018 yılında ne kadar olmalıdır? Asgari ücret konusundaki görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Ekonomi haberleri, gündemdeki son dakika haberleri, işçi haberleri, işsizlik, iş bulma ve diğer her şey kpsscafe ile yanınızda. Kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek ilgili haberleri ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.

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