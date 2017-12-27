Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret görüşmelerinde tarafların uzlaşması için devreye girdi. 2018 Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam teklifleri ve son dakika gelişmeleri.

banner396

2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret görüşmelerinde tarafların uzlaşması için devreye girdi. 2018 Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam teklifleri ve son dakika gelişmeleri.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret görüşmelerinde tarafların uzlaşması için devreye girdi. Geçtiğimiz yıl emekli promosyon ücretleri konusunda bankalar ve hükümet arasında uzun süre pazarlık söz konusu olmuş Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle emekli promosyon ödeme sürecinin başlaması söz konusu olmuştu.

TİSK 1893 TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ

Bu yıl işçi, işveren ve hükümet taraflarının oluştuğu asgari ücret tespit komisyonunda pazarlıklar sürüyor. Türk-İş tarafından teklif edilen 1893 TL'lik teklif, işveren kesimini temsil eden TİSK tarafından oldukça yüksek bulundu. TİSK , geçtiğimiz yıllarda verilen asgari ücret desteğinin sonlanacağını hatırlatarak, hali hazırda işverene 100 TL'lik bir yük bineceğini bu yüzden zam oranlarının bu konular dikkate alınarak görüşülmesi gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Hükümet cephesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise asgari ücret konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Asgari ücretin bir denge ücreti olduğunu söyleyen Bakan, iki tarafında masadan memnun ayrılacağı bir anlaşma umut ettiklerini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücret konusunda net kararı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

BAŞBAKAN İŞÇİ-İŞVEREN KESİMİNİ TEMSİL EDEN SENDİKALARLA GÖRÜŞECEK

Komisyon, son toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başlanlığında gerçekleştirecek. Bu görüşmeden önce Başbakan Binali Yıldırım'ın işçi kesimini temsil eden Türk-İş ve İşveren kesimini temsil eden TİSK ile görüşmeler yapması bekleniyor. Sizce Asgari Ücret 2018 yılında ne kadar olmalıdır? Asgari ücret konusundaki görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.  Ekonomi haberleri, gündemdeki son dakika haberleri, işçi haberleri, işsizlik, iş bulma ve diğer her şey kpsscafe ile yanınızda. Kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek ilgili haberleri ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 13:36
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret TespitAsgari Ücret Tespit Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emre 4 saat önce

Verecekleri bi zam onu da konusur dururlar. Turkiye madem gelisim payi yuksek yapin adam akilli maas da milletin yüzü gülsün. 1400 tl ile ev gecindirmenin ne demek oldugunu alan bilir tabi sizin koltugunuzda keyfiniz guzel. Oda 1400 bile degil kesintileri hesaba saymazsak. Bugun bi markete pazara cik ayda 500 u geciyor ev kiralari desen ona gore suan 600 den asagi ev kirasi yok kredi oder gibi millet ev kirasi veriyor. Ee ne kaldi bu milletin coluguna cocuguna cebine ? Siz 5-6 milyar ayliginizi alin en asagi tabi bize gelince 1800 coook. Bu dunyada keyfiniz iyi bakalim obur tarafta ne yapacaksiniz.Rahat koltuk mu orada girecek olan kazik mi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 4 saat önce

1800 tl maas cok ise gelin yer degiselim az mi cok mu gorelim. Sizden iyi yonetecek cok delikanli adam var türk milletinde.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
zafer 3 saat önce

1800 net

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Güvenlik 3 saat önce

Siz 1400 e geçinin 1 ay söz ben Size 1400 değil 1800 verecem bakayım onlara geçinebilecekmisiniz insanda biraz vicdan olur yaa imana gelin imana

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kredi ve Banka Kartı Olanlar Dikkat! Bankalardan Para Puan Açıklaması Geldi !
Kredi ve Banka Kartı Olanlar Dikkat! Bankalardan Para Puan Açıklaması Geldi !
Türk İş'ten 7 Maddelik Sert Taşerona Kadro Açıklaması
Türk İş'ten 7 Maddelik Sert Taşerona Kadro Açıklaması
Son Dakika ! Asgari Ücret Yeni Gelişme (İşveren ve İşçi 'Destek' Konusunda Anlaştı)
Son Dakika ! Asgari Ücret Yeni Gelişme (İşveren ve İşçi 'Destek' Konusunda Anlaştı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim