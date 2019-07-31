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20 milyon kişiye kurban yardımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) bu yıl düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, “Yurtiçinde 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.

20 milyon kişiye kurban yardımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) bu yıl düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, “Yurtiçinde 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:04
20 milyon kişiye kurban yardımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni’ne katıldı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurbanın terim itibarıyla ‘yakınlaşmak’ anlamına geldiğini belirterek, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993’ten beri vekâletle kurban kesim programının dini esaslara uygun bir yapılanmayla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbaş, “Bu hizmeti bu yıl da ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ temasıyla yapıyoruz. Yurt içinde 72 ilde 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.

Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, görevlilerin vakâletle kurban kesim organizasyonu için gideceği coğrafyalarda dinin güzide bir temsilcisi olduğunu bir an bile akıldan çıkarmaması gerektiğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
milyon kişiye kurban yardımı
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