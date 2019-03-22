2. el otomobilde yeni dönem başlıyor! dolandırıcılık tarih oluyor!

Ülkemizde en önemli yatırım sektörlerinden birisi şüphesiz otomotiv sektörü. 0 araçlar kadar 2. El araçlar da büyük rağbet görüyor ve alım satım işlemleri her dönem oldukça yoğun olarak devam ediyor. Ancak tabii ki 2. El araç alım satımlarında daha fazla sorun yaşanıyor dersek yanlış olmaz. Aracın geçmişte karıştığı kazalar, değeri üzerinden alıp sattığınıza dair şüpheler ve buna benzer birçok handikap. Tüm bu karışıklıkları sona erdirecek düzenleme ile Nisan’da yeni dönem başlıyor.

Artık 2. El araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor.

Bu sayede dolandırılma ihtimaliniz kalmayacak. 0 araç alır gibi rahatlıkla araç alabileceksiniz. Geçmişte sadece alıcının talebi halinde yapılan bu uygulama artık zorunlu hale geliyor.

Peki kimler bu raporları verebilecek?

Ekspertiz raporlarını her şirket veremeyecek. Türk Standartları Enstitüsü’nden yetki belgesi alan firmalar eliyle yürütülecek olan bu hizmet ekspertiz raporu üzerine iş yapan firmalar için de olumlu bir gelişme oldu. Bu alanda hizmet veren firmalara yenilerinin ekleneceği de biliniyor. Var olan firmalar da kapasitelerini artırmak ve çalışan istihdam etmek durumunda olacak.

Yeni uygulama ne zaman yürürlüğe giriyor?

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yeni uygulama yürürlüğe girmiş olacak.