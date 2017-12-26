2 Bin TL'lik Asgari Ücrete Tepki! 'Zaten İşverenlere 100 TL Zam Yapıldı'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, CHP'nin Asgari ücret 2 bin TL olsun şeklindeki teklifine tepki gösterdi. Önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücret için işverenlere verilecek 100 TL'lik devlet desteğinin kesileceğini hatırlatan Özdebir, 'Zaten işverene 100 TL zam yansıyacak' dedi.

EL KESESİNDEN HOVARDALIK YAPMAYIN

İki sene önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışından sonra bir çok işverenin sıkıntıya girebileceğini gören hükümetin 100 TL'lik destek başlattığını, fakat bu rakamın önümüzdeki yıl verilmeyeceğini söyleyen Özdebir, "Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Siz asgari ücreti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 2 bin lira yaparsanız birçok kişinin bin 404 lira değil, sıfır alacağını hesaba katmanız lazım. El kesesinden hovardalık yapmayın. Ekonominin de bir rekabet gücü var.

ZATEN ZAM YAPILMIŞ DURUMDA

Zaten işveren açısından bakıldığında 100 liralık bir zam yapılmış durumda. Bunun üzerine gelecek her zam artı bir yük oluşturacak. Bana göre artış oranının yüzde 10'u geçmemesi lazım. O da aşağı yukarı 250 liralık bir yük demektir. Asgari ücrette halihazırda iki yıl önceden gidiyoruz. Ekonominin bunu kaldırabilmesi zor. Bunun altından kalkabilmek için sanayide verimliği ve teknolojiyi artıracak, insan kaynağının niteliğini iyileştirecek çalışmaları bir an evvel yapmamız lazım." dedi.