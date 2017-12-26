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2 Bin TL'lik Asgari Ücrete Tepki! 'Zaten İşverenlere 100 TL Zam Yapıldı'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, CHP'nin Asgari ücret 2 bin TL olsun şeklindeki teklifine tepki gösterdi. Önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücret için işverenlere verilecek 100 TL'lik devlet desteğinin kesileceğini hatırlatan Özdebir, 'Zaten işverene 100 TL zam yansıyacak' dedi.

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2 Bin TL'lik Asgari Ücrete Tepki! 'Zaten İşverenlere 100 TL Zam Yapıldı'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, CHP'nin Asgari ücret 2 bin TL olsun şeklindeki teklifine tepki gösterdi. Önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücret için işverenlere verilecek 100 TL'lik devlet desteğinin kesileceğini hatırlatan Özdebir, 'Zaten işverene 100 TL zam yansıyacak' dedi.

26 Aralık 2017 Salı 14:09
2 Bin TL'lik Asgari Ücrete Tepki! 'Zaten İşverenlere 100 TL Zam Yapıldı'

2 Bin TL'lik Asgari Ücrete Tepki! 'Zaten İşverenlere 100 TL Zam Yapıldı'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, CHP'nin Asgari ücret 2 bin TL olsun şeklindeki teklifine tepki gösterdi. Önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücret için işverenlere verilecek 100 TL'lik devlet desteğinin kesileceğini hatırlatan Özdebir, 'Zaten işverene 100 TL zam yansıyacak' dedi.

EL KESESİNDEN HOVARDALIK YAPMAYIN

 İki sene önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışından sonra bir çok işverenin sıkıntıya girebileceğini gören hükümetin 100 TL'lik destek başlattığını, fakat bu rakamın önümüzdeki yıl verilmeyeceğini söyleyen Özdebir,  "Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Siz asgari ücreti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 2 bin lira yaparsanız birçok kişinin bin 404 lira değil, sıfır alacağını hesaba katmanız lazım. El kesesinden hovardalık yapmayın. Ekonominin de bir rekabet gücü var.

ZATEN ZAM YAPILMIŞ DURUMDA

Zaten işveren açısından bakıldığında 100 liralık bir zam yapılmış durumda. Bunun üzerine gelecek her zam artı bir yük oluşturacak. Bana göre artış oranının yüzde 10'u geçmemesi lazım. O da aşağı yukarı 250 liralık bir yük demektir. Asgari ücrette halihazırda iki yıl önceden gidiyoruz. Ekonominin bunu kaldırabilmesi zor. Bunun altından kalkabilmek için sanayide verimliği ve teknolojiyi artıracak, insan kaynağının niteliğini iyileştirecek çalışmaları bir an evvel yapmamız lazım." dedi. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.12.2017 14:24
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Tepki
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Kezibanbenim 7 saat önce

Size gelince çok vatandaş ölsün aseri ücretle siz bir hafta gencinin bakalım adaletsizlik yapmayın vatandaş geçinemiyor

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Ferihan ulusoy 6 saat önce

Is verene zam yansiysak olabilir bu isciyi ilgilendirmez. Asgari ucretli insanlar aclik siniri degil ölüm sınırındalar..insafli olalim ve asgari ucrete gereken destegi verip 2500 tl yapalim.

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Kamil 6 saat önce

Ne diyor iki yil önden gitiyormuş asgari üçret ve bunu sanayi kaldırmıyor Muş ulan çiftçiyi bitirdiniz . Sanayi gelişiyor diyorlar bişey görünmüyor .
Haybeye devlete verilen vergiler ile Türkiye kalkınıyor Torku her maddesine /18 KDV ve daha fazlasını verir iken yabancı firmalar daha düşük faiz oranlarından yararlanıyor İsrail Amerika düşman belledi bizi bizde zamanından beri onları alma sattıklarını et alacak yok şu ülkeden niye senin Ankara'da Ağrı'da Kars da hayvan yetiştiriciliği yokmu ona verdigin parayı buraya versen dış ülkelere Türkiye et satar fındık buğday Türkiye'de üretilirken az bı zaman sonra dış ülkelere bağımlı hale geleceğiz bırakın bu gladyo ve ulminati yi savaş diyin savasalim ol deyin olelik Kudüs ilk kiblemiz sahip çıkalım gerekirse olelim ama türk Müslüman vatan topraklarını başkasına satmayı

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Hakan 6 saat önce

Bu nurettin özdebir şaşırmış laa ne içiyor bu sorunda bizde içelim Asgari ücret seve seve 2500 lira olacak Agaa işverenin durumu Bizi yani Asgari ücretliyi Alakadar etmez çakallık yapmayın

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Ah ah 6 saat önce

İşçiyi bitirdiniz bee üniversite mezunuyum asgari ücretle çalışıyorum yas 27 oldu ev kira İstanbul da gelde geçin Allah'a havale ediyorum..

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M. B 6 saat önce

Gerçekten bazı aileler çok zor durumdayız.Geçinemiyoruz fakirlikten yıpranıyoruz çocuğumun yurt taksitini çok zor veriyoruz ev kirası kalıyor durum gerçekten vahim

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misafir 6 saat önce

Şu asgari ucreti ASO başkanına verelimde nasil geçiniyormuş.sizin aldığınız ücretin haddi hesabı yok,asgari ücretlinin aldığı paraya göz koyuyorsunuz.Bu dünyada insanoğlunun gözü doymaz.Ancak kara toprak doyurur.asgari ücretliye 100tl zam yaptiniz herşeye zam geldi.eee ne anladık bu işten..kaşık ile verilip çomça ile geri alındı.çoook söylenecek söz var ama neyse....

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Xxy 6 saat önce

Madem bu fiyat fazla A dan Z ye herkes 1404 tl ye çalışsın

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