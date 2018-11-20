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1974 Yılından Bu Yana Asgari Ücret Miktarları

Asgari ücret özellikle 2018 yılının son aylarında en çok tartışılan konu oldu. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik yaptırım krizi sonrası yükselen döviz kuru, döviz kuruna bağlı olarak ürünlere yansıyan zamlar ve enflasyonun yükselmesi derken en çok zararı hiç şüphesiz ki asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş gördü. Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken KPSS CAFE olarak 1974 yılından itibaren asgari ücretin tarihçesini hazırladık.

1974 Yılından Bu Yana Asgari Ücret Miktarları

Asgari ücret özellikle 2018 yılının son aylarında en çok tartışılan konu oldu. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik yaptırım krizi sonrası yükselen döviz kuru, döviz kuruna bağlı olarak ürünlere yansıyan zamlar ve enflasyonun yükselmesi derken en çok zararı hiç şüphesiz ki asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş gördü. Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken KPSS CAFE olarak 1974 yılından itibaren asgari ücretin tarihçesini hazırladık.

20 Kasım 2018 Salı 22:25
1974 Yılından Bu Yana Asgari Ücret Miktarları

Asgari ücret özellikle 2018 yılının son aylarında en çok tartışılan konu oldu. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik yaptırım krizi sonrası yükselen döviz kuru, döviz kuruna bağlı olarak ürünlere yansıyan zamlar ve enflasyonun yükselmesi derken en çok zararı hiç şüphesiz ki asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş gördü. Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken KPSS CAFE olarak 1974 yılından itibaren asgari ücretin tarihçesini hazırladık.

İşte 1974 yılından bu yana asgari ücret miktarları;

Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücretler

​​​​YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
01.07.1974 -31.05.1976 40 1.200 34 1.020
01.06.1976 -31.12.1977 60 1.800 50 1.500
01.01.1978 -30.04.1979 110 3.300 70 2.100
01.05.1979 -30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.05.1981 -31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.01.1983 -31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.04.1984 -30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.10.1985 -30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.07.1987 -30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.07.1988 -31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.08.1989 -31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.08.1990 -31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1991 -31.07.1991 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1992 -31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1993 -31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.09.1994 -31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.09.1995 -31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.08.1996 -31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.08.1997 -31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1998 -31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.01.1999 -30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.07.1999 -31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.2000 -30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.2000 -31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2001 -30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2001 -31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.08.2001 -31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.01.2002- 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.07.2002- 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2003- 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.01.2004-30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.07.2004 -31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2005- 31.12.2005 16,29 488,7 13,86 415,8
01.01.2006 -31.12.2006 17,7 531 15 450.00
01.01.2007-30.06.2007 18,75 562,5 15,89 476,7
01.07.2007 -31.12.2007 19,5 585 16,38 491,4
01.01.2008 -30.06.2008 20,28 608,4 17,18 515,4
01.07.2008 -31.12.2008 21,29 638,70 18,02 540,60

01.01.2009-30.06.2009

 22,20 666,00 18,90 567,00
01.07.2009 -31.12.2009 23,10 693,00 19.65 589,50
01.01.2010 -30.06.2010 24,30 729,00 20,70 621,00

01.07.2010 -31.12.2010

 25,35 760,50 21,60 648,00
01.01.2011 -30.06.2011 26,55 796,50 22,65 679,50

01.07.2011 -31.12.2011

 27,90 837,00 23,84 715,30
01.01.2012 -30.06.2012 29,55 886,50 25,35 760,50

01.07.2012 -31.12.2012

 ​31,35 940,50 26,85 805,50
01.01.2013 -30.06.2013 32,62 978,60 27,97 839,10

01.07.2013 -31.12.2013

 34,05​ 1,021,50 29,25 877,50
​01.01.2014 -30.06.2014 35,70
 		 ​1,071,00 ​35,70 ​1,071,00
​​01.07.2014 -31.12.2014 ​37,80 ​1,134,00 ​37,80​ ​1,134,00​
​01.01.2015 -30.06.2015 ​40,05​ ​1,201,50​ ​40,05​ ​1,201,50​
​01.07.2015 -31.12.2015 ​42,45​ ​1,273,50​ ​42,45 ​1,273,50​
01.01.2016 -31.12.2016​ ​54,90 ​1,647,00 ​​54,90​ ​​1,647,00​​
​01.01.2017- 21.12.2017 ​59,25 ​​ ​​​1,777,50 ​59,25 ​1,777,500
01.01.2018- 31.12.2018 67,65 2,029,50 67,65 2,029,50

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Anahtar Kelimeler:
1974 yılından bu yana asgari ücret miktarları
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