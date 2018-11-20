1974 Yılından Bu Yana Asgari Ücret Miktarları

Asgari ücret özellikle 2018 yılının son aylarında en çok tartışılan konu oldu. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik yaptırım krizi sonrası yükselen döviz kuru, döviz kuruna bağlı olarak ürünlere yansıyan zamlar ve enflasyonun yükselmesi derken en çok zararı hiç şüphesiz ki asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş gördü. Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken KPSS CAFE olarak 1974 yılından itibaren asgari ücretin tarihçesini hazırladık.