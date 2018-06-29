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1500 Kadrolu Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Milli Savunma Bakanlığı 1500 kadrolu personel alımı başvurusu sona eriyor. İnternet üzerinden alınan başvurular için adayların en az 60 KPSS almış olması gerekmektedir.

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1500 Kadrolu Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Milli Savunma Bakanlığı 1500 kadrolu personel alımı başvurusu sona eriyor. İnternet üzerinden alınan başvurular için adayların en az 60 KPSS almış olması gerekmektedir.

29 Haziran 2018 Cuma 08:44
1500 Kadrolu Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Milli Savunma Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuruları sona eriyor.

MSB tarafından yayımlanan duyuruda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 1500 adet işçi alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilana başvurular bugün sona eriyor. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda adayların internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. 

Farklı kadrolara ve farklı illere yapılan alım için istenen başvuru şartları şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  • Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.
  • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
  • 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

MSB 1500 memur alımı kadro dağılımı ve diğer detayları için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞEKLİ

MSB kadrolu personel alımı başvurusu internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma MSB yazın ve ARA tuşuna tıklayın.

3. Aşağıda sıralanan ilanlara tıklayın ve başvurunuzu bu ekran üzerinden yapın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.06.2018 10:15
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