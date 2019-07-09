"150 milyon Dolar’lık yeni vergi geliyor"

TBMM'de bugün ele alınacak olan yasa teklifiyle, turizme sezon ortasında adeta bomba düştü. Kâr ya da zarar ettiğine bakılmadan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, yıllık toplamı 150 milyon doları bulan yeni bir vergi geliyor. 17 bin otel ile binlerce restoran, eğlence yeri, yat, tekne ve gemiler, havayolu şirketleri, seyahat acenteleri ve özel sektöre ait havaalanlarından ciroları üzerinden yüzde 1'e kadar vergi alınacak.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre muhalefet milletvekilleri, tasarının yasalaşması halinde otellere haciz geleceğini, turizmcilerin batacağını, çalışanların da işsiz kalacağını savundu. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Türkiye'deki 17 bin otelden kârının değil, cirosunun yüzde 1'i alınacak. Patnos'taki otel parayı ödemezse icra gelecek, vergi dairesi malına el koyacak” diyerek şunları söyledi:

“Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hepsi icralık olur. Otelciler, tur operatörleri zaten vergi veriyor, ayakta kalmak için mücadele ediyor, şimdi bir de haraç geliyor. Cirodan yüzde 1'i toplayın, ben Turizm Bakanı'na plaket vereceğim. Turizmde 1.5 milyon kişi çalışıyor bunun 700 bini öğrenci. Bu parayı alırsanız, personele maaş ödenemez, turizmci iflas eder. Turizmciyi boğuyorsunuz.”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da “1990'lı yıllarda bir otel yatırımı 3-4 yılda kendini amorti ediyordu, şimdi bu süre 15 yıl oldu. 15 senede oteller eskir ama gelir elde edemedikleri için yenilenemiyor. Cirodan yüzde 1 alınması son derece adaletsizdir. Otellerin ortalama kârı yüzde 4” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise cirodan yüzde 1 almanın kârdan yüzde 10-15 almak anlamına geleceğini vurgulayarak, “Bu rakam sektörü öldürür. TAV'ın 2018 cirosu 1.2 milyar Euro. Siz özel sektörün işlettiği havalimanlarından binde 2.5 vergi alacaksınız. Bu 30 milyon Euro yapar. Yani 200 milyon lira. Şu anda vergilerde tahakkuk-tahsilat oranı yüzde 51. Yarısını alamıyoruz. Bu rakamların alınması da mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü